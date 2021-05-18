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Cedi Osman yaptığı paylaşımla sevgilisi Ebru Şahin’in doğum gününü kutladı

NBA’de forma giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin’in doğum gününden dolayı bir paylaşım yayınladı. Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla sevgilisinin yaş gününü kutlayan Cedi Osman, fotoğrafın altına ‘iyi ki doğdun güzel suratlım’ sözlerini yazdı. İşte Cedi Osman tarafından paylaşılan gönderi...

18 Mayıs 2021 Salı 20:13
Cedi Osman yaptığı paylaşımla sevgilisi Ebru Şahin’in doğum gününü kutladı
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Ülkemizi NBA’de temsil eden basketbolcumuz Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin için yaş günü mesajı yayınladı. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla sevgilisinin yaş gününü kutlayan Cedi, ‘iyi ki doğdun güzel suratlım’ notunu eklemeyi de unutmadı. Uzun bir süredir birlikte olan çift, aşklarını yaşamaya devam ediyor. Güzel oyuncu Ebru Şahin’in yaş gününü Instagram üzerinden paylaştığı gönderiğiyle kutlayan Cedi, kısa süre içerisinde 250 bin civarında beğeni aldı. İşte Cedi Osman tarafından yapılan paylaşım...


Son Güncelleme: 18.05.2021 20:13
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Anahtar Kelimeler:
Cedi OsmanEbru Şahin
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