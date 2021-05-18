Cedi Osman yaptığı paylaşımla sevgilisi Ebru Şahin’in doğum gününü kutladı

Ülkemizi NBA’de temsil eden basketbolcumuz, sevgilisiiçin yaş günü mesajı yayınladı. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı fotoğrafla sevgilisinin yaş gününü kutlayan Cedi, ‘iyi ki doğdun güzel suratlım’ notunu eklemeyi de unutmadı. Uzun bir süredir birlikte olan çift, aşklarını yaşamaya devam ediyor. Güzel oyuncu Ebru Şahin’in yaş gününü Instagram üzerinden paylaştığı gönderiğiyle kutlayan Cedi, kısa süre içerisinde 250 bin civarında beğeni aldı. İşte Cedi Osman tarafından yapılan paylaşım...