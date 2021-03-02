Castro'nun torunu Mercedes otomobiliyle hız yaptığı görüntüler eleştirilere hedef oldu

Fidel Castro’nun torunu Sandro Castro gece kulübü çıkışında ıssız Küba otoyollarından birinde lüks aracı Mercedes’ini kullanmak ile övündüğü video sosyal medyaya düştü. Castro videoda "Biliyorsunuz biz basit insanlarız ama ara sıra evdeki küçük oyuncaklarımızı dışarı çıkarmamız lazım" sözlerini sarf ettiği için eleştiri yağmuruna tutuldu.

Sosyal medyaya düşen video Castro’nun bir kız arkadaşı tarafından çekildi. Castro videoyu çeken kişiden hız göstergesini göstermesini istedi. Bu görüntülerde aracın saatte neredeyse 145 kilometre hıza ulaştığı görüldü. Bu hızın yapıldığı ülkede ise iyi olmayan yol koşullarından ötürü hız sınırı 100 kilometre.

Bu olayın üzerine bir Facebook grubundan “Patria o Muerte” (Vatan ya da Ölüm), 20’li yaşlarında olan Castro’nun kazancını nereden elde ettiğinin araştırılması ve yasa dışı bir şey var ise tutuklanması çağrısı yapıldı.

Castro’nun ailesinden başka isimlerde daha önceden böyle olayların içinde bulunmuştu. Fidel Castro’nun bir diğer torunu olan Tony Castro, 2 sene önce İnstagram hesabında lüks aracı BMW ile lüks bir restoranda yediği yemekleri ve yat tatillerini paylaştığı için tepkiye maruz kalmıştı. Tepkilerin sebebi ise Küba halkının yaşam durumu idi.

Küba’da 1 Mart 2021 itibari ile 50 bin 590 covid-19 vakası var. Toplamda ise 324 kişi virüs sebebi ile hayatını kaybetti.

Küba, 1990 senesinde Sovyetler Birliği’nin çökmesi ile sübvansiyonları ortadan kalkmış ve çok büyük ekonomik kriz yaşamıştı. Bunun üzerine korona virüs nedeni ile de yine bir krizin içine girdi. GSYİH %11 küçülme yaşadı ve virüs dolayısıyla turizmin azalması da ekonomiyi çok etkiledi.