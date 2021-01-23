Cardi B'nin alışveriş kıyafeti olay oldu

Dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Cardi B, sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Değişik tarzıyla sürekli gündemde olan Cardi B, giydiği kıyafet ile yine konuşulmayı başardı.

Film kostümüne benzetildi

Eşi’le alışverişe çıkan Cardi B, bu kezde şeffaf bir elbise gibi görünen kıyafetle çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Kırmızı renklerin yoğun olduğu kıyafete, takipçilerive Atlantis filmlerindeki kostümlere benzetti.