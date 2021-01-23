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Cardi B'nin alışveriş kıyafeti olay oldu

Türk dizilerine hayranlığı ile bilinen rapçi Cardi B., eşiyle çıktığı alışverişte giydiği kıyafet sosyal medyada gündem oldu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:34
Cardi B'nin alışveriş kıyafeti olay oldu
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Dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Cardi B, sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Değişik tarzıyla sürekli gündemde olan Cardi B, giydiği kıyafet ile yine konuşulmayı başardı.

Film kostümüne benzetildi

Eşi Offset’le alışverişe çıkan Cardi B, bu kezde şeffaf bir elbise gibi görünen kıyafetle çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Kırmızı renklerin yoğun olduğu kıyafete, takipçileri Aquaman ve Atlantis filmlerindeki kostümlere benzetti.



Son Güncelleme: 23.01.2021 16:34
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Anahtar Kelimeler:
Cardi BOffsetAquaman
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