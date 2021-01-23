Cardi B'nin alışveriş kıyafeti olay oldu

23 Ocak 2021 Cumartesi 16:34
Dünyaca ünlü Amerikalı rapçi Cardi B, sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Değişik tarzıyla sürekli gündemde olan Cardi B, giydiği kıyafet ile yine konuşulmayı başardı.
Film kostümüne benzetildi
Eşi Offset
’le alışverişe çıkan Cardi B, bu kezde şeffaf bir elbise gibi görünen kıyafetle çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. Kırmızı renklerin yoğun olduğu kıyafete, takipçileri Aquaman
ve Atlantis filmlerindeki kostümlere benzetti.
Son Güncelleme: 23.01.2021 16:34
Takip Et: