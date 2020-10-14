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Cardi B sosyal medyaya yanlışlıkla çıplak fotoğrafını koydu

Cardi B, sosyal medya hesabına yanlışlıkla çıplak fotoğrafını koydu. Çıplak fotoğrafını Instagram'dan paylaşan Cardi B, bu gönderiyi hemen sildi ve bir açıklama yaptı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 20:39
Cardi B sosyal medyaya yanlışlıkla çıplak fotoğrafını koydu
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ABD’li rap sanatçısı Cardi B gündem olmaya devam ediyor. Skandallarıyla sürekli gündeme gelen Cardi B, son hareketiyle herkesi şaşırttı.


Cardi B, Instagram hesabından yanlışlıkla bir fotoğraf paylaştı. Ünlü şarkıcı çıplak bir şekilde kanepede uzanırken ki fotoğrafını Instagram’dan paylaştı. Fotoğrafı yanlışlıkla paylaştığı anlaşılan Cardi B, gönderiyi hemen kaldırdı. Ancak sanatçının takipçileri bu fotoğrafı ekran kaydı aldı.

Cardi B, bu skandal üzerine bir açıklama yaptı. Açıklamasında hiç kimseyi suçlamadığını ifade eden Cardi B, hatanın kendisinde olduğunu dile getirdi.



Son Güncelleme: 14.10.2020 20:39
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Anahtar Kelimeler:
Cardi BMagazin
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