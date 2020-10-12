Cardi B eşiyle twerk yaparken göğsü açıldı

ABD’li rap sanatçısı Cardi B. geçtiğimiz günlerde 28. yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum gününü sosyal medya hesabından paylaşan Cardi B. eşiyle kucak dansı anlarını da paylaştı.

Cardi B. boşanmaya hazırlandığıile partide buluştu. Cardi B. eşi Offset’in üzerinde twerk yaptı. Ancak sanatçı kucak dansını yaparken bir şok yaşadı. Cardi B. eşinin üzerinde kucak dansı yaparken göğsü açıldı. Cardi B’nin bu anları sosyal medyada gündem oldu.

Cardi B. doğum günü partisini Instagram hesabından paylaştı.