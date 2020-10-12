Cardi B eşiyle twerk yaparken göğsü açıldı

12 Ekim 2020 Pazartesi 18:13
ABD’li rap sanatçısı Cardi B. geçtiğimiz günlerde 28. yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum gününü sosyal medya hesabından paylaşan Cardi B. eşiyle kucak dansı anlarını da paylaştı.
Cardi B. boşanmaya hazırlandığı Offset
ile partide buluştu. Cardi B. eşi Offset’in üzerinde twerk yaptı. Ancak sanatçı kucak dansını yaparken bir şok yaşadı. Cardi B. eşinin üzerinde kucak dansı yaparken göğsü açıldı. Cardi B’nin bu anları sosyal medyada gündem oldu.
Cardi B. doğum günü partisini Instagram hesabından paylaştı.
Son Güncelleme: 12.10.2020 18:13
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