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Cardi B eşiyle twerk yaparken göğsü açıldı

Cardi B. doğum günü partisinde twerk yaparken şok yaşadı. Ünlü rap sanatçısı eşiyle twerk yaparken göğsü açıldı.

12 Ekim 2020 Pazartesi 18:13
Cardi B eşiyle twerk yaparken göğsü açıldı
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ABD’li rap sanatçısı Cardi B. geçtiğimiz günlerde 28. yaş gününü arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum gününü sosyal medya hesabından paylaşan Cardi B. eşiyle kucak dansı anlarını da paylaştı.


Cardi B. boşanmaya hazırlandığı Offset ile partide buluştu. Cardi B. eşi Offset’in üzerinde twerk yaptı. Ancak sanatçı kucak dansını yaparken bir şok yaşadı. Cardi B. eşinin üzerinde kucak dansı yaparken göğsü açıldı. Cardi B’nin bu anları sosyal medyada gündem oldu.

Cardi B. doğum günü partisini Instagram hesabından paylaştı.

 



Son Güncelleme: 12.10.2020 18:13
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Anahtar Kelimeler:
Cardi B.OffsetMagazin
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