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Cansu Dere ile yaş farkı oldukça şaşırtan Gözde Seda Altuner kim, kaç yaşında?

Sadakatsiz isimli dizide Gönül Güçlü karakteri ile ekranlara gelen Gözde Seda Altuner’in rol arkadaşı Cansu Dere’den küçük olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyanın gündemine oturan yaş farkında sonra Gözde Seda Altuner kim, kaç yaşında? Soruları sorulmaya başlandı. İşte cevabı…

30 Nisan 2021 Cuma 01:01
Cansu Dere ile yaş farkı oldukça şaşırtan Gözde Seda Altuner kim, kaç yaşında?
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Sadakatsiz dizisinde Derin’in annesi Gönül Güçlü’yü canlandıran Gözde Seda Altuner, Asya karakterini oynayan Cansu Dere’den iki yaş küçük olması seyirciyi şaşırttı. Bu olay sonrasında Altuner’in hayatı ve yaşı seyirci tarafından merak edilmeye başlandı.

Sadakatsiz dizisi Gönül Güçlü kim?

Haluk Güçlü’nün eşi olan Gönül Güçlü, Volkan karakterinin yasak aşkı olan Derin karakterinin de annesidir. Tekirdağ’da doğan ve büyüyen Gönül karakteri, Tekirdağ’da tanınmış zengin, hatırı sayılır ailelerin bir tanesinin kızıdır. Küçük yaşındayken Haluk Güçlü ile yuva kuran Gönül 2 çocuk annesidir. Kızı Derin ve oğlu Demir vardır. Tekirdağ cemiyetinde değer gören bir kadın olan Gönül, zengin görünmeyi ve gösterişi oldukça seven bir tip. İyi bir eş ve iyi bir anne olmak için elinden geleni fazlası ile yapan Gönül karakteri, Derin’in yasak aşkını öğrenmesinden sonra da kızı adına elinden geleni fazlasıyla yapar. Eşi Haluk’un ilk öğrendiğinde bu ilişkiye karşı çıkmış olmasına rağmen, eşini ikna ederek kızının arkasında durmasını sağlayan güçlü bir annedir.

Gözde Seda Altuner kim? Hayatı!

Gözde Seda Altuner 16 Haziran 1982 İstanbul doğumludur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro oyunculuğu üzerine eğitim almıştır. Oyuncunun ilk kamera önü oyunculuk deneyimi 2005 senesinde yayınlanan Ev Hapsi isimli dizidir.

Altuner, oyunculuk dışında senaryo yazarlığı da yapmaktadır.

1.68 boyunda ve 60 kg olan oyuncu ikizler burcudur. Oyuncunun resmi ınstagram adresi @gozdeseda.altuner

Gözde Seda Altuner rol aldığı dizi ile filmler

2005 - Ev Hapsi

2007 - Eşref Saati (Lütfiye)

2007 - Hayat Kavgam

2009 - Çılgın Kanal (Sevcan)

2010 - Öyle Bir Geçer Zaman ki

2016 - Paramparça (Leyla Baltacı)

2018 - Avlu

202 2008 - İş Arıyoruz (Pelin)

2009 - Melekler ve Kumarbazlar

2011 - Cast-ı Olan mı Var (İşsiz Oyuncu)

2013 - Celal ile Ceren

2016 - Kocan Kadar Konuş: Diriliş (Ece)

2018 - Street / Cadde

2018 - Söz Vermiştin (Bilge)

2020 - Sadakatsiz (Gönül Güçlü)




Son Güncelleme: 30.04.2021 01:01
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