Cano Bonomo ve Öykü Karayel'in bebek heyecanı! Öykü Karayel 1,5 aylık hamile

2018 yılında evlenen Can Bonomo ve Öykü Karayel çiftinin bebekleri olacağı öğrenildi. Ünlü çiftin bir süredir sessiz kalmasının ardında Öykü Karayel’in hamileliğinin olduğu belirtildi.

Evlendikleri dönemde magazin dünyasının bir numaralı gündem maddesi olan Öykü Karayel ve Can Bonomo çiftinin müjdeli haberi Mehmet Üstündağ’ın kaleminden ortaya çıktı. Çiftin bebek beklediğini ifade eden Üstündağ, Öykü Karayel’in 1.5 aylık hamile olduğunu kaleme aldı.

Geçtiğimiz dönemde verdiği bir röportajda bebek sorusunu yanıtlayan Öykü Karayel, bu tarz konuların belli bir zamanı olmadığını ve doğru zaman geldiğinde kendiliğinden olduğunu açıklamıştı. Güzel oyuncu evlilik konusunda da aynı düşündüğünü ve Can Bonomo ile tanıştıktan sonra her şeyin kendisine doğru geldiğini ifade etmişti.