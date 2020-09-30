Caner Erkin'in yeni oyuncağı

Fenerbahçeli ünlü oyuncu Caner Erkin ile eşi sevilen oyuncu Şükran Ovalı, öğle saatlerinde İstinyePark'ta alışverişten dönerken görüntülendi.2017 yılından beri güzel bir evlilikleri olan ve bu mutlu evlilikten bir çocukları olan ünlü çift AVM'ye yeni araçlarıyla geldi.

Güncel fiyatının 2,5 milyon TL olduğu öğrenilen araç lüks araç görenleri büyüledi. Eşi ile birlikte yemek yiyen ve keyifli vakit geçiren Erkin AVM’den yeni aracı ile ayrıldı.

ŞÜKRAN OVALI KİMDİR?

Aslen İzmirli olan Şükran Ovalı, 1 Nisan 1985 yılında İzmir’de dünyaya gelmiştir. İlkokulu İzmir Mustafa Urcan İlköğretim Okulu’nda okuyan ünlü isim daha sonra Fevzi Çakmak Ortaokulundan mezun olmuştur. Lise eğitimini Göztepe’de aldıktan sonra İstanbul’da Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan sevilen isim birçok film ve dizide rol almıştır.

Sevilen oyuncu 2017 yılında hayatını ünlü bir futbolcu olan Caner Erkin ile birleştirmiş ve bu birliktelikten bir çocuğu olmuştu. Televizyon hayatına çocuğu için bir süre ara veren ünlü oyuncu ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

