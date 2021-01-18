Caner Erkin'in hediyesi eşi Şükran Ovalı'nın ayağını yerden kesti!

Fenerbahçe formasıyla sahalarda fırtına gibi esen ünlü futbolcu Caner Erkin'in eşine yaptığı jest, herkesi hayran bıraktı. Ünlü futbolcu eşi Şükran Ovalı için 1 milyon TL ödeyerek bir araç satın aldı. Satın aldığı lüks araca bir de özel şoför tahsis eden Erkin, hediyesini eşi Şükran Ovalı'ya sundu.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Caner Erkin, eşi Şükran Ovalı'nın ve minik kızları Mihran Ela'nın rahat edebilmeleri için kesenin ağzını açmaya karar verdi.

Eşi ve kızının daha rahat seyahat edebilmeleri için özel araç almaya karar veren Erkin, 1 milyon TL'lik Mercedes Vito satın aldı. Lüks araca ayrıca özel şoför de tahsis eden Caner Erkin araç olarak Vito'nun 'Tourer Select' serisinin VIP aracını aldı. Başarılı futbolcu, otomobili satın almak için de Maslak 1453'teki One1 Car isimli galeriyi tercih etti.

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajında Şükran Ovalı ile evlenebilmek için kapısında yattığını itiraf eden Caner Erkin, "İnadım sayesinde ikna oldu" demişti. Yıldız futbolcu, son yaptığı özel otomobil jesti ile bu kez de eşinin ayaklarını yerden kesmiş oldu.