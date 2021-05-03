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Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti Çeşme'deki malikane için milyonları gözden çıkardı

2017 yılında Roma'da dünya evine giren ünlü futbolcu Caner Erkin ve oyuncu eşi Şükran Ovalı mutlu evlilikleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. 2018 yılında kızları Mihran Ela'yı kucaklarına alan çift mutluluklarına mutluluk katmıştı. Kızı doğunca oyunculuğa ara veren Şükran Ovalı'nın eşi Caner Erkin kazandığı parayı gayrimenkula dökmeye devam ediyor. Şimdilerde ise Çeşme'de bir malikaneye 6.5 milyon lira harcadı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 17:26
Caner Erkin ve Şükran Ovalı çifti Çeşme'deki malikane için milyonları gözden çıkardı
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 Fenerbahçe’nin başarılı topçusu Caner Erkin ve oyuncu Şükran Ovalı 2017 yılında evlendikten sonra 2018 yılında da kızları Mihran Ela’yı kucaklarına almışlardı. Oyuncu Ovalı, kızı doğduktan sonra sektöre ara vermiş ve kendini kızına adamıştı.

Caner Erkin ise futbolculuktan kazandığı parayı gayrimenkule yatırmaya başlamıştı. Çekmeköy’de 2.5 milyon liradan 4 tane daire satın alan futbolcu şimdi de Çeşme’de yatırım yapıyor.

Takvim’den Ufuk Özcan’ın haberi kapsamında Erkin, Çeşme Ilıcalı’dan 1000 metrekarelik arsa satın aldı. Arsaya 3 milyon civarında ödeme yapan futbolcu bir de 3.5 milyon harcayarak malikaneyi yaptırmaya başladı.

Ünlü futbolcu, kariyerini sonlandırdıktan sonra kızını Ilıca’da büyütmek ve orada huzurlu bir yaşam sürmek istiyormuş.




Son Güncelleme: 03.05.2021 17:26
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Anahtar Kelimeler:
CanerErkinşükranovalıGayrimenkul
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