Candice Swanepoel Maimi sahillerinde esti!

Miami sahilleriden bir çok ünlünün uğrak yeri olmaya devam ediyor. 32 yaşındaki ünlü model Candice Swanepoel diğer ünlüler gibi ilk fırsatta soluğu Miami sahillerinde aldı.

Denizin tadını ve güzel havanın tadını çıkaran Candice Swanepoel'e bakanlar gözlerini alamadı.

Fit vücudu ve üzerinde ki kırmızı şık bikinsiyle ve yukardan topladığı saçları ile dikkatleri üzerine çekti.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte sahilde keyfi dakikar geçiren güzel model plajda maskesiz dolaşmasıda gözlerden kaçmadı.

Ünlü model Swanepoel modelliğin yanı sıra bikini koleksiyonları tasarlayıp, farklı stiller üzeride çalışıyor.

Başarlı meslek hayatının yanında 2 çocuk annesi olan ünlü model ailesinede fazla zaman ayırıyor.

İşte 32 yaşındaki ünlü model Candice Swanepoel'ın görenleri büyüledi o özel pozları