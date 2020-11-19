İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek! Google Haritalar'a COVID-19 güncellemesi
Son Dakika
Google Haritalar COVID-19 vakalarını gösterecek!...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Çok büyük bir dalga geliyor
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr....
İDO ve BUDO bazı deniz seferlerini iptal etti
Son Dakika
İDO ve BUDO bazı deniz...
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav görevi için tercih süreci başladı
Son Dakika
Öğretmenler dikkat! 4 Oturum sınav...

Candice Swanepoel Maimi sahillerinde esti!

Victoria's Secret'ın eski modellerinden olan 32 yaşındaki iki çocuk annesi Güney Afrikalı model Candice Swanepoel Miami sahillerinde kırmızı bikinisiyle esti.

19 Kasım 2020 Perşembe 16:52
Candice Swanepoel Maimi sahillerinde esti!
Takip Et:

Miami sahilleriden bir çok ünlünün uğrak yeri olmaya devam ediyor. 32 yaşındaki ünlü model Candice Swanepoel diğer ünlüler gibi ilk fırsatta soluğu Miami sahillerinde aldı.

Denizin tadını ve güzel havanın tadını çıkaran Candice Swanepoel'e bakanlar gözlerini alamadı.

Fit vücudu ve üzerinde ki kırmızı şık bikinsiyle ve yukardan topladığı saçları ile dikkatleri üzerine çekti.

Yakın arkadaşlarıyla birlikte sahilde keyfi dakikar geçiren güzel model plajda maskesiz dolaşmasıda gözlerden kaçmadı.


Ünlü model Swanepoel modelliğin yanı sıra bikini koleksiyonları tasarlayıp, farklı stiller üzeride çalışıyor.

Başarlı meslek hayatının yanında 2 çocuk annesi olan ünlü model ailesinede fazla zaman ayırıyor.

İşte 32 yaşındaki ünlü model Candice Swanepoel'ın görenleri büyüledi o özel pozları

 

 

 



Son Güncelleme: 19.11.2020 16:52
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Candice SwanepoelCandice Swanepoel MiamiCandice Swanepoel Pozları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in bitmeyen tatili!
2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin'in bitmeyen tatili!
Ezgi Mola hamilelik iddialarına noktayı koydu!
Ezgi Mola hamilelik iddialarına noktayı koydu!
Menajerimi Ara dizisi'nin Barış'ı Deniz Can Aktaş koronavirüse yakalandı
Menajerimi Ara dizisi'nin Barış'ı Deniz Can Aktaş koronavirüse yakalandı
44 beden olan Bahar Candan'ın son hali görenleri şaşırttı
44 beden olan Bahar Candan'ın son hali görenleri şaşırttı
Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin ile barıştıkları yönündeki iddialara yanıt verdi
Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin ile barıştıkları yönündeki iddialara yanıt verdi
Güzel oyuncu Cansu Taşkın kimdir?
Güzel oyuncu Cansu Taşkın kimdir?

Popüler Haberler

Alev Alev dizisi nerede çekiliyor? Alev Alev dizi çekim yerleri
Alev Alev dizisi Rüya kimdir? Gerçek adı nedir? Dilan Çiçek Deniz nereli, yaşı kaç?
Kefaret ne zaman başlıyor? Konusu ve oyuncu kadrosu
Kar ne zaman yağacak? İşte Yurtta hava durumu ve kar yağışı için tahminler
Sgk yapılandırma ödemeleri nasıl yapılır ?
Menajerimi Ara dizisi Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl'ın hayatı!
Bir Zamanlar Çukurova'ya katılan Furkan Palalı Kimdir? Fikret Fekeli karakteri kimdir?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Mucize Doktor dizisi Beyin Cerrahı Haluk kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Cengiz Tangör kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 yılbaşı biletleri tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar kaç TL?
VGM burs başvurusu son başvuru tarihi ne zaman? VGM bursu kimlere verilir? Başvuru şartları ve tarihleri
Kredi veya kredi kartı kullanım borcu banka haciz işlemleri ne zaman başlar?
Serenay Sarıkaya’nın ve Ozan Güven aynı dizide mi buluşacak? Netflix teklifi yaptı
İdari izin kimleri kapsıyor? Kimler idari izinden faydalanabilir? Hangi hastalık ve durumda idari izin kullanılır?
Bir Annenin Günahı dizisi ne zaman başlayacak? Bir Annenin Günahı konusu ve oyuncuları
Vakıfbank 60 ay taksitli ihtiyaç kredisi nasıl alınır? Kredi için gereken evraklar nelerdir? Kasım 2020
Suburra yeni sezon ne zaman çıkacak? Suburra 4.sezon çıkış tarihi
NASA'dan burç tarihleri ile ilgili ilginç açıklama! Burç tarihleri değişecek mi?
Show Tv İyi Aile Babası dizisi ne zaman başlıyor? İyi Aile Babası hangi gün yayınlanacak?
Gelir belgesiz acil kredi veren bankalar 2020
Aile Bakanlığı bünyesinde 1600 TL yardım ödemesi şartları nelerdir? 16000 TL yardım ödemesi nereden, nasıl alınacak?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.