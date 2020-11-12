Candice Swanepoel koşuya çıktı, maskeyi çıkarmadı!

32 yaşındaki dünyaca ünlü Güney Afrikalı model Candice Swanepoel karantina sonrasında başlayan normalleşme ile görülmeye başlandı.

Ünlü model hastalık süreci ABD'de de ki evinde geçirdi ve gözlerden uzak bir şekilde hayatına devam etti.

Yavaş yavaş dışarıya çıkmaya başlaya ünlü model Candice Swanepoel son olarak Miami sokaklarında spor yaparken görütülendi.

Ünlü model güzel havayı fırsat bilip spor kıyafetleriyle birlikteyaptı ve bu esnada kombinini tamamladığı siyah maskesini bir an bile olsun çıkarmadı.

Model Candice Swanepoel'e koşu sırasında kişisel antreman eğitmenide eşlik etti. Candice Swanepoel'in spor yaptığı esnada bir yandan da telefonunu elinde düşürmedi.

İşte güzel yıldız Candice Swanepoel'in Miami sokaklarında koşu yaparken objektiflere takılan o görüntüleri