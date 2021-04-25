Candan Erçetin kitap çıkarıyor!

Ünlü ve yetenekli şarkıcımızhayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor. Yetenekli sanatçı bu sefer de kitap çıkarıyor! Uzun zamandır sosyal medya hesaplarından yemek videoları paylaşmakta olan Candan Erçetin sonunda kendi kitap yemeğini çıkaracak. Candan Erçetin’innin yer alacağı bu kitabın ne zaman yayınlanacağı ise kesin değil. Candan Erçetin’in sosyal medya üzerinde paylaştığı tarifleri göreceğimiz kitapta aynı zamanda farklı tarifler görmemiz de mümkün. Candan Erçetinüzerine çalışmalarına başlıyor.