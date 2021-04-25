İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Aşı olanlara tehlikeli uyarı! Süper bulaştırıcı olabilirsiniz
Son Dakika
Süper bulaştırıcı olabilirsiniz...

Candan Erçetin kitap çıkarıyor!

Söylenenlere göre Candan Erçetin bir kitap çıkaracak! Candan Erçetin’in kitabının yemek tarifleri üzerine olması bekleniyor.

25 Nisan 2021 Pazar 22:31
Candan Erçetin kitap çıkarıyor!
Takip Et:

Ünlü ve yetenekli şarkıcımız Candan Erçetin hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor. Yetenekli sanatçı bu sefer de kitap çıkarıyor! Uzun zamandır sosyal medya hesaplarından yemek videoları paylaşmakta olan Candan Erçetin sonunda kendi kitap yemeğini çıkaracak. Candan Erçetin’in yemek tariflerinin yer alacağı bu kitabın ne zaman yayınlanacağı ise kesin değil. Candan Erçetin’in sosyal medya üzerinde paylaştığı tarifleri göreceğimiz kitapta aynı zamanda farklı tarifler görmemiz de mümkün. Candan Erçetin yemek kitabı üzerine çalışmalarına başlıyor.




Son Güncelleme: 25.04.2021 22:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Candan ErçetinYemek Kitabıünlü SanatçıYemek Tarifleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ertuğ Koruyan kimdir, neden öldü? Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Ertuğ Koruyan kimdir, neden öldü? Yeşilçam'ın usta ismi hayatını kaybetti
Eda Demirel öldü mü? TikTok fenomeni Eda Demirel kimdir, neden öldü?
Eda Demirel öldü mü? TikTok fenomeni Eda Demirel kimdir, neden öldü?
Burak Deniz’in çektiği Didem Soydan pozu sosyal medyayı salladı.
Burak Deniz’in çektiği Didem Soydan pozu sosyal medyayı salladı.
Seda Sayan’ın dudaklarına ne oldu? Seda Sayan estetik mi yaptırdı?
Seda Sayan’ın dudaklarına ne oldu? Seda Sayan estetik mi yaptırdı?
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy’dan eski eşine sert göndermeler
Ünlü oyuncu Bekir Aksoy’dan eski eşine sert göndermeler
Usta oyuncu Demet Akbağ rol gereği bayılınca sevenleri panikletti.
Usta oyuncu Demet Akbağ rol gereği bayılınca sevenleri panikletti.

Popüler Haberler

2021 Makedonya asgari ücret ne kadar?
25 Nisan 2021 Pazar reyting sonuçları: Teşkilat, Kefaret, Menajerimi Ara kim birinci oldu?
Ramazan ayı 14. gece namazı nasıl kılınır, 14. gece duası nedir? 2021 Ramazan'da gün gün kılınacak namazlar!
Açıktan üniversite kayıtları ne zaman oluyor? Açıktan üniversite kaç yılda biter?
26 Nisan – 2 Mayısıs 2021 Haftalık burç yorumları
Rüyada ekmek alma görmek ne demektir? Rüyada ekmek alma görmek anlamı, tabiri nedir?
Teşkilat dizisi izlendi mi? beğenildi mi? TRT1 yeni dizisi Teşkilat'nun reyting oranları
Fenerbahçe Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports FB - Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri
Fox Tv Kefaret canlı tek parça izle 25 Nisan Kafaret son bölüm
Kefaret dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Matrix 4 filmi fragmanı yayınlandı! Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek?
Aylık 40 TL ödeyerek nasıl erken emekli olunur? SGK uzmanlarından açıklamalar
Sgk cenaze yardımı alma şartları nelerdir, nasıl alınır? 2021 Sgk cenaze ödeneği başvuru işlemleri
2021 Nisan AGİ tutarları tablosu belli oldu! AGİ ödemesi tutarları tablosu
Teşkilat dizisi Mete kimdir? Mesut Akusta yaşı ve oynadığı diziler
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Nazlı Kar nerelidir?
ATV Hercai final bölümü canlı yayın tek parça kesintisiz izle
Kardeşlerim 10. bölüm tek parça izle
Canlı izle Fenerbahçe Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle FB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
Teşkilat Hakkı Dayı kimdir, gerçek ismi ne? Tuncer Salman hakkında bilgiler
Kredi notu nedir? Edevlet ile kredi notu nasıl hesaplanır, ücretsiz nasıl öğrenilir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.