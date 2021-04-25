Candan Erçetin kitap çıkarıyor!

25 Nisan 2021 Pazar 22:31
Ünlü ve yetenekli şarkıcımız Candan Erçetin
hayallerinin peşinden koşmaya devam ediyor. Yetenekli sanatçı bu sefer de kitap çıkarıyor! Uzun zamandır sosyal medya hesaplarından yemek videoları paylaşmakta olan Candan Erçetin sonunda kendi kitap yemeğini çıkaracak. Candan Erçetin’in yemek tarifleri
nin yer alacağı bu kitabın ne zaman yayınlanacağı ise kesin değil. Candan Erçetin’in sosyal medya üzerinde paylaştığı tarifleri göreceğimiz kitapta aynı zamanda farklı tarifler görmemiz de mümkün. Candan Erçetin yemek kitabı
üzerine çalışmalarına başlıyor.
Son Güncelleme: 25.04.2021 22:31
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