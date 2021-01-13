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Can Yaman'ın yeni aşkı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta çıktı!

Ünlü oyuncu Can Yaman, İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başladı. İkilinin samimi görüntüleri İtalyan magazin basınında geniş yer buldu.

13 Ocak 2021 Çarşamba 18:35
Can Yaman'ın yeni aşkı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta çıktı!
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İtalya’da büyük bir hayran kitlesi bulunan oyuncu Can Yaman, yeni reklam filminin çekimleri için İtalya’ya gitti. Ülkeye her gittiğinde kadın hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Yaman, gönlünü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta’ya kaptırdı. Reklam çekimleri nedeniyle Roma’da kalan Yaman, boş zamanlarını sevgilisi Leotta ile geçiriyor.

Can Yaman’ın yeni aşkı İtalyan çıktı!

İtalyan magazin dergisinde sevgilisi Leotta ile fotoğrafları yayınlanan Can Yaman’dan henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi. Ancak ikilinin oldukça samimi olduğu ve sık sık birbirlerine sarıldıkları gözlerden kaçmadı.

Öte yandan ünlü spikerin uzun süredir boksör bir sevgilisi olduğu biliniyordu. Henüz nisan ayında sevgilisinin doğum gününü yaptığı paylaşımla kutlayan Diletta Leotta’nın paylaşımı hala hesabında duruyor.



Son Güncelleme: 13.01.2021 18:35
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Anahtar Kelimeler:
Can YamanDiletta LeottaSpor SpikeriItalyaRoma
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