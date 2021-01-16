Can Yaman'ın üzerindeki kabanın fiyatı dudak uçuklattı

Bir süredir İtalya’da olan ve bir İtalyan yapımında rol alacağı söylenen Can Yaman son paylaşımıyla yine gündem oldu. Özel hayatı ve yaptığı paylaşımlarda sosyal medyada sık sık gündeme gelen oyuncu bu sefer ATV tipi motorda poz verdi. Can Yaman’ın pozundan çok üzerindeki kabanı konuşuldu.

Can Yaman’ın üzerindeki kabanın Franko Armondi marka olduğu ve fiyatının 36.465 TL olduğu öğrenildi. Kabanın fiyatını duyanlar şaşkına döndü.

Öte yandan Can Yaman ünlü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı da sosyal medyada gündem olmuştu.