İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Can Yaman'ın üzerindeki kabanın fiyatı dudak uçuklattı

Özel hayatıyla sık sık gündem olan Can Yaman son paylaşımıyla yeniden gündem oldu. Bir süredir İtalya’da olan oyuncunun üzerindeki montun fiyatı dudak uçuklattı.

16 Ocak 2021 Cumartesi 16:37
Can Yaman'ın üzerindeki kabanın fiyatı dudak uçuklattı
Takip Et:

Bir süredir İtalya’da olan ve bir İtalyan yapımında rol alacağı söylenen Can Yaman son paylaşımıyla yine gündem oldu. Özel hayatı ve yaptığı paylaşımlarda sosyal medyada sık sık gündeme gelen oyuncu bu sefer ATV tipi motorda poz verdi. Can Yaman’ın pozundan çok üzerindeki kabanı konuşuldu.

Can Yaman’ın üzerindeki kabanın Franko Armondi marka olduğu ve fiyatının 36.465 TL olduğu öğrenildi. Kabanın fiyatını duyanlar şaşkına döndü.

Öte yandan Can Yaman ünlü İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile görüntülenmiş ve ikilinin aşk yaşadığı da sosyal medyada gündem olmuştu.

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 16:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Can YamanKabanMontItalya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enkaz üzerinde poz veren Itır Esen tepki gördü!
Enkaz üzerinde poz veren Itır Esen tepki gördü!
Pınar Altuğ'un yeni imajı beğenildi!
Pınar Altuğ'un yeni imajı beğenildi!
Evde kayıp düşen Begüm Kütük hastane çıkışında görüntülendi
Evde kayıp düşen Begüm Kütük hastane çıkışında görüntülendi
Hamile oyuncuyu kızdıran yorum! Özge Özder hangi yoruma sinirlendi
Hamile oyuncuyu kızdıran yorum! Özge Özder hangi yoruma sinirlendi
Ebru Polat’ın banka hesabı çalındı! Paraları kayboldu
Ebru Polat’ın banka hesabı çalındı! Paraları kayboldu
İzmir Depremi sonrasındaki açıklamaları nedeni ile Öykü Serter hakkında soruşturma başlatıldı
İzmir Depremi sonrasındaki açıklamaları nedeni ile Öykü Serter hakkında soruşturma başlatıldı

Popüler Haberler

Seferberlik görev emri nedir, nereden ve nasıl öğrenilir?
A101 Huawei Y5 alınır mı? Ürün özellikleri ve yorumları
2020 Aralık ayı hacamat günleri takvimi
Çocukluk Çocukluk neden final kararı aldı? Çocukluk final nedeni ve tarihi
Facebook işe girmek istiyorum, nasıl başvuru yapabilirim? 2021 Facebookta çalışma şartları nasıldır?
TV8 Masterchef Junior başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
Manisa askere kaç gönderiyor? 2021 Manisa merkez ve ilçeleri celp dönemleri
A101 mağazalarında satışa çıkarılan Huawei band 4 incelemesi ve kullanıcıların yorumları!
Sahte Milli Piyango bileti nasıl anlaşılır?
Kilis askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Bakıma muhtaç raporu nereden alınır? Bakıma muhtaç raporu nasıl alınır? Şartlar nelerdir?
Aile gelir belgesi nedir? E-Devlet aile gelir belgesi çıkarma
Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon devam edecek mi? Bir Zamanlar Çukurova yeni sezon ne zaman başlar?
Askerlik muhtemel sevk tarihi nedir?
Ankara-Yozgat arası yüksek hızlı tren ( YHT) ne zaman hizmete girecek?
Siirt askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyetini kimler yapabilir? Diyet bitince nasıl beslenilmelidir?
Kim Milyoner Olmak İster başvuru şartları ve whatsapp iletişim hattı
E-devlet üzerinden HES kodu alma 2021
Bir Annenin Günahı neden yok? Fox TV Bir Annenin Günahı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Kanal D Set Ekstra programını sunan Tülay Demir Oktay Kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.