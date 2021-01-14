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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta kimdir, kaç yaşındadır?

İtalya'da hayranları ile buluşan Can Yaman ile adı gündeme gelen Diletta Leotta'nın kim olduğu merak ediliyor. Pek çok kişi, Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta kimdir, kaç yaşındadır? sorularını araştırmaktadır.

14 Ocak 2021 Perşembe 04:28
Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta kimdir, kaç yaşındadır?
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Can Yaman’ın İtalya’ya gitmesi üzerine aşk iddiaları günden güne güçlenirken İtalyan spiker Diletta Leotta ve Can Yaman ilişkisi hem Türkiye hem de İtalyan gündemini sarsmaya devam ediyor. Pek çok kişi aşk iddiaları sonrasında Diletta Leotta’nın kim olduğunu araştırmaya başladı.

Diletta Leotta kimdir?

İtalyan spiker Diletta Leotta, 16 Ağustos 1991 yılında İtalya’nın Katanya eyaletinde doğmuştur. 29 yaşında olan Leotta 1,75 boyundadır. Asıl adı Guilia Diletta Leotta olan güzel spiker Sicilya Catania kanalında sunuculuk yapmıştır. 2018 yılında DAZN kanalı için Seria A yayınlarında spikerlik yapmaktır. Geçtiğimiz yıllarda SKY Sport’ta Gianluca Di Marzio ve Luca Martegiania ile birlikte Serie B maçlarını sunmaktadır.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 04:28
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