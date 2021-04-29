Can Yaman'ın evliliği düşündüğü sevgilisi bir milyarderle yakalandı!

Türkiye'de yer aldığı dizi projelerinde gösterdiği başarısı yurt dışına da taşan ünlü oyuncu Can Yaman’ın bir süredir birlikte olduğu İtalyan spor spikeri Diletta Leotta'nın milyarder iş insanı Ryan Friedkin ile öpüştüğü sırada çekilen fotoğrafları çıktı. İtalyan basını, çıkan görüntülere geniş bir şekilde yer verirken yaşanan bu gelişmelerden sonra tüm gözler Can Yaman’a çevrildi.

İtalya'da çekimleri devam eden Sandokan dizisi için İtalya’da bulunan genç oyuncu, gönlünü kaptırdığı spor spiker Diletta Leotta ile sevgili olmuş ve hatta bir süre önce sevgilisine evlenme teklif etmişti.

Bir süredir ayrı olduklarına dair ortaya atılan iddialar karşısında sessizliğini koruyan çiftten Dilette Leotta'nın milyarder Ryan Friedkin'le dudak dudağa öpüştüğü anlardan çekilen bir fotoğrafın sosyal medyada yayılması sonrası çiftin hayranları, çiftin ayrıldığı haberlerine inanırken diğer taraftandan da Can Yaman'ın ihanete uğradığı söylentileri kulaktan kulağa konuşulmaya başlandı.

Ortaya çıkan bu görüntülerin ardından tüm gözler Can Yaman'ın olaya vereceği tepkiye çevrildi.