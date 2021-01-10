Can Yaman'a İtalyan polisinden 400 euro'luk ceza şoku!

Türkiye'de oynadığı projelerde büyük başarılar sağlayan ve İtalya'dan aldığı teklifleri de titizlikle değerlendiren ünlü oyuncu Can Yaman, ülkede aldığı 400 euro'luk cezadan dolayı şok oldu.

Roma'da bir reklam çekimi gerçekleştiren Can Yaman, çekimler tamamlandıktan sonra otel çıkışında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisine yakın olmak isteyen hayranlarının arasına karışan Yaman, sosyal mesafe kurallarını da hiçe saydı.

Onlarla fotoğraflar çektirerek imzalar dağıtan Can Yaman'a İtalyan polisi Kovid-19 tedbirleri uyarında uygulamaya alınan sosyal mesafe kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 400 euro ceza kesti.

Can Yaman'ın bu olayı İtalyan basınında da yer alırken orada yayınlanan haberlerde ünlü oyuncunun otele arka kapıdan giriş yaptığını fakat çıkarken otel kuralını da hiçe sayarak hayranlarının olduğu ön kapıdan çıktığını belirtildi.