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Can Yaman yine izdihamı! Fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezdiler

İtalyanların gözdesi yakışıklı oyuncu Can Yaman, makarna reklamı için gittiği İtalya'da yine yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Can Yaman'ın İtalyan hayranları, oyuncuyla fotoğraf çektirmek için adeta birbirlerini ezdiler.

09 Ocak 2021 Cumartesi 21:02
Can Yaman yine izdihamı! Fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezdiler
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Son dönemlerde İtalyanların büyük ilgi gösterdiği oynadığı dizilerle özellikle  büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Can Yaman, yeni projesi olan  Ferzan Özpetek'in yöneteceği bir reklam filmi için İtalya'nın Roma şehrine gitti.

Yeni projesi ise İtalya'da bir makana markasının yüzü olacak olan Can Yaman oynadığı dizilerin özellikle yurtdışında reyting rekorları kırması nedeniyle popülerliğine popülerlik kattı. İtalya’ya projenin görüşmeleri için giden Can Yaman, otel çıkışı İtalyan hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Tüm dünyayı etkileyen korona-virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya Can Yaman’ı görünce hastalığı unuttu. Sosyal mesafeyi hiçe sayan hayranları izdiham yaratırken yaşanan bu durum tepkilere sebep oldu. 

Sosyal medyada yayılan görüntülere çok sayıda tepki geldi. İtalyanlar hastalığa karşı bu şekilde yoğunluk oluşturulması eleştirildi.

Can Yaman’ın yüzü olacağı makana reklamının çekimleri 5 Ocak’ta başladı.



Son Güncelleme: 09.01.2021 21:02
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Anahtar Kelimeler:
Can YamanItalya
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