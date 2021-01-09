Can Yaman yine izdihamı! Fotoğraf çektirebilmek için birbirlerini ezdiler

Son dönemlerde İtalyanların büyük ilgi gösterdiği oynadığı dizilerle özellikle büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü oyuncu Can Yaman, yeni projesi olan Ferzan Özpetek'in yöneteceği bir reklam filmi için İtalya'nın Roma şehrine gitti.

Yeni projesi ise İtalya'da bir makana markasının yüzü olacak olan Can Yaman oynadığı dizilerin özellikle yurtdışında reyting rekorları kırması nedeniyle popülerliğine popülerlik kattı. İtalya’ya projenin görüşmeleri için giden Can Yaman, otel çıkışı İtalyan hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Tüm dünyayı etkileyen korona-virüsten en çok etkilenen ülkelerden olan İtalya Can Yaman’ı görünce hastalığı unuttu. Sosyal mesafeyi hiçe sayan hayranları izdiham yaratırken yaşanan bu durum tepkilere sebep oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülere çok sayıda tepki geldi. İtalyanlar hastalığa karşı bu şekilde yoğunluk oluşturulması eleştirildi.

Can Yaman’ın yüzü olacağı makana reklamının çekimleri 5 Ocak’ta başladı.

