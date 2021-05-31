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Can Yaman ve sevgilisinin tatil pozları

Ünlü oyuncu Cam Yaman aşk hayatına İtalyan spiker Diletta Leotta ile birleştirdi. Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen ilişkileri ile adını duyuran çift birlikte tatile çıktı. Yaman’ın aldatıldığı iddia edilen haberleri yalanlar gibi birlikte pozlar verdiler. Tatilde verdikleri pozlar gündeme gelmeyi başardı ve çoğu kişiyi de şaşırttı. İşte konu hakkında detaylar

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:12
Can Yaman ve sevgilisinin tatil pozları
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Geçtiğimiz günlerde İtalyan spiker Leotta ve iş insanı Ryan Friedkin dudak dudağa fotoğrafları ortaya çıktı. Bu fotoğraflar yüzünden Can Yaman’ın aldatıldığı iddiaları da konuşulmaya başladı. Fakat bütün bu haberlerin aksine Yaman ve sevgilisi Leotta’nın aşk hayatı dolu dizgin devam etmektedir.

Kısa zaman önce gönlünü kaptıran Yaman, reklam çekimlerinde ilişkinin başladığı söylentiler dahilinde. Evlilik teklifi eden Can Yaman bütün ihanet haberlerine karşılık verdi. Çift her şeyin üzerine birlikte tatile çıktılar. Birlikte verdikleri pozlar ise gündeme geldi. Teknede sevgilisinin kucağında pozlar veren Leotta sosyal medyayı salladı.

Tatil için tekne turunu tercih eden çift Capri Adası’nda keyifli anlar yaşadı. Deniz ve güneşin tadını çıkaran çift fotoğraflar çekilerek de sevenleri ile paylaştılar. İntagram üzerinden yapılan paylaşımlar beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

 


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:12
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Anahtar Kelimeler:
Can Yaman SevgilisiCan Yaman PozlarıTatil FotoğraflarıItalyan Spiker
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