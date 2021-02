Can Yaman’ın ilişkisini duyurduğu fotoğraf kısa süre içinde takipçileri tarafından 500 binden fazla beğeni topladı.

Geçtiğimiz günlerde Can Yaman ve Diletta Leotta ikilisinin arasında aşk iddiaları ortaya atılmıştı. Bu iddiaların ardından Can Yaman’ın yaptığı paylaşım ilişkiyi doğruladı. Can Yaman’ın paylaştığı aşk fotoğrafı İtalya ve Türkiye gündemine bomba gibi düştü.