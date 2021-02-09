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Can Yaman, İtalyan dizisi Sandokan'da başrol oyuncusu olacak

Can Yaman, yurtdışı dizinde başrolde yer alacak. Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile İtalya'da yaşamaya başladı ve çift yeni bir fotoğraf paylaştı.

09 Şubat 2021 Salı 18:51
Can Yaman, İtalyan dizisi Sandokan'da başrol oyuncusu olacak
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Can Yaman, İtalya’da bulunduğu süre zarfından şimdi sevgilisi olan Diletta Leotta ile tanıştı. Mutlu çiftin ilişkisi, ilk başlarda reklam ilişkisi olarak görülüyordu. Birbirine deli gibi aşık olan çift mutlu bir şekilde İtalya’da hayatlarına devam ediyor. At çiftliğini ziyaret eden çift, fotoğrafı Instagram’dan paylaştı. Fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi.

Erkenci Kuş dizisiyle kariyerinin zirvesini yaşayan Can Yaman, Türk televizyonlarında son olarak “Bay Yanlış” dizisinde yer almıştı. Yakışıklı oyuncunun büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Can Yaman, ünlü bir İtalyan yapım şirketiyle anlaşma imzaladı. Yakışıklı oyuncu, İtalyan yapımı “Sandokan” isimli dizide başrol oyuncusu olacak. Dizinin 10 bölüm olması planlanıyor. Yaman’ın bölüm başına 100.000 Euro yani 925.000 Türk Lirası alacağı öğrenildi. Dizinin çekimlerine 2021’in sonlarında başlanacak.



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:51
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Anahtar Kelimeler:
Diletta LeottaCan YamanErkenci KuşSandokan
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