Can Yaman, İtalyan dizisi Sandokan'da başrol oyuncusu olacak

Erkenci Kuş dizisiyle kariyerinin zirvesini yaşayan Can Yaman, Türk televizyonlarında son olarak “Bay Yanlış” dizisinde yer almıştı. Yakışıklı oyuncunun büyük bir hayran kitlesi bulunuyor. Can Yaman, ünlü bir İtalyan yapım şirketiyle anlaşma imzaladı. Yakışıklı oyuncu, İtalyan yapımı “Sandokan” isimli dizide başrol oyuncusu olacak. Dizinin 10 bölüm olması planlanıyor. Yaman’ın bölüm başına 100.000 Euro yani 925.000 Türk Lirası alacağı öğrenildi. Dizinin çekimlerine 2021’in sonlarında başlanacak.
Son Güncelleme: 09.02.2021 18:51