Can Yaman, İtalya’da ününe ün katmaya devam ediyor! Can Yaman İtalya’yı yıktı geçti!

Can Yaman, İtalya ve İspanya’da popülaritesini korumaya devam ediyor. Kısa süre önce sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen Can Yaman, hayranlarını şaşırttı. Instagram üzerinde paylaşılan fotoğraf, saatler içerisinde yüz binin üzerinde beğeni ve binlerce yoruma ulaştı.

Bay Yanlış adlı İtalyan dizisinde rol alan Can Yaman, İtalya’da da büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı. Can Yaman şimdi ise İtalya’da vizyona girecek olan Sandokan adlı dizide başrol oynayacak. Toplam 10 bölüm sürecek olan dizinin ne zaman vizyona gireceği henüz kesin değil. Can Yaman, Sandokan dizisinde oynayacağı için bir imaj değişikliğinde bulundu, saçlarını ve sakallarını uzatmaya başladı. Yaman’ın, Sandokan dizisinden bölüm başına 100 bin Euro kazanacağı düşünülüyor.

Can Yaman’ın sevgilisi kim?

İtalya üzerinde yürüttüğü projeler sırasında Diletta Leotta’yla tanışan Can Yaman, kısa süre sonra ilişkilerinin olduğunu açıklamıştı. Spiker olan Diletta Leotta’nın Can Yaman’dan evlilik teklifi aldığı söylenmekte. Çiftin ilişkisi hala devam etmekte.

Can Yaman'ın Instagram gönderisine buradan ulaşabilirsiniz.