Can Yaman Instagram hesabını neden kapattı? Diletta Leotta aşkı bitti mi?

Can Yaman, hem kariyerinde hem de özel yaşantısında sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzerek İnstagram hesabını kapatan oyuncu ile ilgili acaba sevgilisinden mi ayrıldı soruları sorulmaya başlandı.
Bunun yanı sıra Yaman’ın evlilik teklifi ettiği ve aynı zamanda aynı evde yaşamaya başladığı İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta doktor arkadaşı ile baş başa kutlama yaptığı anları paylaşması dikkat çekti.
Çiftten ise bu olanlara karşı bir açıklama yapılmadı.
Son Güncelleme: 16.04.2021 17:23