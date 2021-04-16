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Can Yaman Instagram hesabını neden kapattı? Diletta Leotta aşkı bitti mi?

Bulunduğu projelerle beraber ünü yükselen Can Yaman, İtalya'ya reklam ve dizi çekimi için gittiği esnada ünlü İtalyan Spor Spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hatta oyuncu sevgilisine evlenme teklifi etmişti. Can Yaman'ın instagram hesabını kapatması üzerine sevgilisinin doktor arkadaşı ile yaptığı baş başa kutlama ise kafalarda soru işareti oluşturdu.

16 Nisan 2021 Cuma 17:23
Can Yaman Instagram hesabını neden kapattı? Diletta Leotta aşkı bitti mi?
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Can Yaman, hem kariyerinde hem de özel yaşantısında sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzerek İnstagram hesabını kapatan oyuncu ile ilgili acaba sevgilisinden mi ayrıldı soruları sorulmaya başlandı.

Erkenci Kuş dizisi ile yut dışına açılan ve İtalya’da büyük bir hayran kitlesine ulaşan Yaman, burada aynı zamanda aşkı da bulmuştu. Yaman’ın hesabını geçici olarak mı yoksa temelli mi kapattığı bilinmiyor.

Bunun yanı sıra Yaman’ın evlilik teklifi ettiği ve aynı zamanda aynı evde yaşamaya başladığı İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta doktor arkadaşı ile baş başa kutlama yaptığı anları paylaşması dikkat çekti.

Çiftten ise bu olanlara karşı bir açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 16.04.2021 17:23
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Anahtar Kelimeler:
CanyamanItalyaDilettaLeotta
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