Can Yaman Diletta Leotta'dan ayrıldı mı?

Şubat ayı gibi ünlü İtalyan spiker Dilette Leotta ile nişanlanan başarılı oyuncu Can Yaman, iki ülkenin magazin gündemini değiştirirken birbirlerine aşık olan çift kısa sürede ihanete uğradı. Spiker Leotta ünlü iş adamı Ryan Friedkin ile dudak dudağa fotoğraflarının yayılmasının ardından başarılı oyuncu Can Yaman’a gözler çevrildi.





Magazin basını Dilette Leotta’nın ihaneti ve Can Yaman’ın sevgisi ile çalkalanırken Can Yaman beklenmedik bir hareketi ile herkesi şaşırttı.

Skandal olayların devam etmesi üzerine Can Yaman nişanlısı Leotta ile fotoğraflar atmaya devam ederken takipçileri şaşkın şekilde fotoğrafları inceliyor. Birçok kişi bu olayın bir reklam olduğunu Can Yaman’da reklamın içinde olduğu yer alıyor. Ayrılması beklenen Can Yaman, halen sosyal medyadan nişanlısı ile aşk dolu fotoğrafları atmaya devam ediyor.