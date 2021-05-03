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Can Yaman Diletta Leotta'dan ayrıldı mı?

Ünlü oyuncu Can Yaman ve İtalyan spiker sevgilisi Diletta Leotta yaşadığı aşk ile iki ülkenin magazin gündemini değiştirirken şimdi ise aldatma konusu ile gündeme geri geldiler. Kısa süre önce iş adamı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalanan spiker Leotta magazincilere yakalanması ardından gözler Can Yaman’a çevrildi. Oyuncu Can Yaman Dilette Leotta’dan ayrıldı mı? Ayrıntılar haberimizde

03 Mayıs 2021 Pazartesi 22:56
Can Yaman Diletta Leotta'dan ayrıldı mı?
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Şubat ayı gibi ünlü İtalyan spiker Dilette Leotta ile nişanlanan başarılı oyuncu Can Yaman, iki ülkenin magazin gündemini değiştirirken birbirlerine aşık olan çift kısa sürede ihanete uğradı. Spiker Leotta ünlü iş adamı Ryan Friedkin ile dudak dudağa fotoğraflarının yayılmasının ardından başarılı oyuncu Can Yaman’a gözler çevrildi.

Magazin basını Dilette Leotta’nın ihaneti ve Can Yaman’ın sevgisi ile çalkalanırken Can Yaman beklenmedik bir hareketi ile herkesi şaşırttı.

Skandal olayların devam etmesi üzerine Can Yaman nişanlısı Leotta ile fotoğraflar atmaya devam ederken takipçileri şaşkın şekilde fotoğrafları inceliyor. Birçok kişi bu olayın bir reklam olduğunu Can Yaman’da reklamın içinde olduğu yer alıyor. Ayrılması beklenen Can Yaman, halen sosyal medyadan nişanlısı ile aşk dolu fotoğrafları atmaya devam ediyor.




Son Güncelleme: 03.05.2021 22:56
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Anahtar Kelimeler:
Diletta LeottaCan YamanAyrılık
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