Can Tanrıyar kimdir, nerede? Uçankuş TV sahibi Can Tanrıyar nereli?

Can Tanrıyar kimdir?

sahibi Can Tanrıvar’ın paraları alıp ortadan kayboldu iddiası gündemde bomba etkisi yarattı. Uçan Kuş TV’yi finanse eden Metin Güneş ilearasında yaşanan maddi sorunlardan sonra Can Tanrıyar, Uçankuş TV’yi Maslak’ta lüks bir yere taşımıştı. Uçankuş TV’yi finanse eden Metin Güneş ise 1 buçuk yıl sonra kanalın %65 ortağı olan Can Tanrıyar’dan durum raporu istemesi sonucu Can Tanrıyar ortadan kayboldu. 5 aydır hiçbir ödeme yapmadığı iddia edilen Can Tanrıyar’ın işyeri kirası, uydu ödemeleri, çalışan maaşlarını ödemediği ortaya çıktı. Can Tanrıyar’ın ortadan kaybolması sonucu Uçankuş TV’nin kapıları kapandı. Uçankuş TV çalışanları ise kanalın önüne gelip tutanak tutarak hukuki yoldan emeklerinin karşılığını almaya çalışmaktadırlar. Finansör Metin Güneş’in Can Tanrıyar’a aylık 450 bin dolar gönderdiğini ama Can Tanrıyar ise bu parayı ne yaptığına dair Metin Güneşe bir açıklama yapmadan ortadan kayboldu.

1960 yılında İstanbul’da doğan Can Tanrıyar Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur. 15 yaşında babasının sahip olduğu saunada çalışmaya başlayan Can Tanrıyar, Milli Hentbol Takımı’nda forma giymiştir. Milliyet Gazetesi’nde muhabirlik yaparak gazeteciliğe başlayan Can Tanrıyar, Sabah, Güneş ve Tan gazetelerinde de muhabirlik yapmıştır. Futbol ve magazinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan Televole programını çıkarıp ve ilk yapımcılık deneyimini yaşayan Can Tanrıyar, daha sonra Uçankuş adlı programını yapmıştır. Gazetecilik ve yapımcılığın yanı sıra bestede yapan Can Tanrıyer’in ilk evliliğinden 2 oğlu vardır. Can Tanrıyar'ın 2008 yılında Beyaz Show programında Petek Dinçöz ile evliliği göndem olmuşur.