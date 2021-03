Can Çelebi'ye suç duyurusu

’in eski eşi’ye ikinci kez şiddet suçlaması geldi. Ivana Sert ile birlikteliğinde iken ünlü modacı Ivana Sert’i dövdüğü gerekçesiyle şiddet suçlamasına maruz kalan Can Çelebi, bu kez yeni sevgilisi Kübra Senem Kılıçoğlu’ndan şiddet suçlamasına maruz kaldı. İkinci kez korunma talep eden Kübra Senem Kılıçoğlu, Can Çelebi’den şikayetçi oldu. Ünlü iş adamı alkollü bir şekilde araç kullanırken sevgilisini çok korkuttu. Arabayı yavaş kullanması için uyarılarda bulunan sevgilisinin üzerine yürüyerek seni öldürürüm şeklinde cevaplar verdi. Ayrıca sevgilisini döverek yere düşürdü ve bileklerinden tutarak yerlerde sürükledi. Sevgilisi sonrasında polis ekiplerini aradı. Yaşanan bu tatsız olay sonrasında polis ekipleri eve geldi ce Can Çelebi’yi karakola götürdü.