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Can Altıntaş kimdir, nerede doğmuştur? Can Altıntaş evli mi? Can Altıntaş kaç yaşında?

Can Altıntaş kimdir? Nerede doğmuştur? Nerede yaşamaktadır? Kaç yaşındadır? Evli mi? Gibi sorular merak edilmeye başlandı. Can Altıntaş’ın hayatı merak edilen konular arasında yer aldı.

10 Aralık 2021 Cuma 09:13
Can Altıntaş kimdir, nerede doğmuştur? Can Altıntaş evli mi? Can Altıntaş kaç yaşında?
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Can Altıntaş kimdir? Aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Boyu ve kilosu kaç? Evli mi? Can Altıntaş’ın hayatı hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Can Altıntaş kimdir? Nerelidir?

Can Altıntaş’ın yer aldığı yapımların neler olduğu merak ediliyor. Can Altıntaş aslen nerelidir? Kaç yaşındadır? Hangi filmlerde ve dizilerde rol almıştır? Gibi birçok soru araştırılmaya başlandı.

Can Altıntaş Sinemanın Kral ve Kraliçesi adındaki yarışmada Aslı Can ile beraber yarışmayı kazanan erkek yarışmacı olmuştur. Sinema dünyasına yeni isimler kazandırabilmek için hazırlanan yarışma sonrasında Can Altıntaş’ın çoğu çalışmanın içerisinde yer alması bekleniyor.

2000 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitim hayatına devam eden Can Altıntaş 1.90 boyundadır. Burcu Koçtur.

 


Son Güncelleme: 10.12.2021 09:13
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