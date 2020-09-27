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Camila Coelho plajda voleybol oynadı, bakanlar gözlerini alamadı

32 yaşındaki ünlü Brezilya'lı şarkıcı Camila Coelho plajda voleybol oynadı. Coelho'yu görenler gözlerini ondan alamadı.

27 Eylül 2020 Pazar 13:45
Camila Coelho plajda voleybol oynadı, bakanlar gözlerini alamadı
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23 yaşındaki ünlü Brezilya'lı şarkıcı Camila Coelho tatiline ABD'de devam ediyor.

Aynı zamanda İnstagram fenomenide olan Coelho son olarak Santa Moni'de plajda arkadaşlarıyla birlikte görüntülendi.

Plajda keyifli anlar geçiren ve bir ara voleybol oynayan şarkıcı Camila Coelho'yu görenler gözlerini ondan alamadı.Fit vücudu ve doğal güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü şarkıcının keyifli anları gözlerden kaçmadı.

Ayrıca ınstagramda kozmetik ve güzellik ürünlerinin tanıtımı ile de bilinen güzel fenomenin sanal alemde yaklaşık 9 milyon takipçisi bulunuyor.


Bir süre arkadaşlarıyla plaj voleybolu oynayan Brezilyalı Camila Coelho, sonra da kumsalda neşeli bir yürüyüşe çıktı.

Coelho'nun bu anlara objektitlerede yansıdı.

İşte güzel şarkıcı Camila Coelho'nun plajda voleybol oynarken bakanların gözlerini ondan alamadığı o fotoğraflar

 

 

 



Son Güncelleme: 27.09.2020 13:45
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Anahtar Kelimeler:
CoelhoCoelho Plajda Voleybol Oynadı
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