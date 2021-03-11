İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19 test cihaz geliştirildi
Son Dakika
Öksürükten koronavirüs tespit eden Kovid-19...
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik yayımlandı! İşte yönetmelik şartları..
Son Dakika
Uzaktan çalışmaya dair hazırlanan yönetmelik...
AK Parti, yeni seçim yasası taslağında baraj oranını netleştirdi
Son Dakika
AK Parti, yeni seçim yasası...
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu! 2 yıla kadar hapsi istendi
Deniz Çakır hakkında suç duyurusu!...

Camdaki Kız kadrosuna dahil olan Feyyaz Şerifoğlu kimdir?

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşmaya gün sayan Camdaki Kız dizisinin başrolünü Burcu Biricik canlandıracak. Biricik'in partneri ise Kırmızı Oda dizisinde gördüğümüz Can karakteri yani Feyyaz Şerifoğlu olacak. İkili Kırmızı Oda dizisinde de izleyici karşısına çıkmıştı. Feyyaz Şerifoğlu'nun kim olduğunu merak edenler için haberimizde bu konuya değindik. İşte detaylar...

11 Mart 2021 Perşembe 19:03
Camdaki Kız kadrosuna dahil olan Feyyaz Şerifoğlu kimdir?
Takip Et:

Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik’in partneri olarak başrol oynayacak olan Feyyaz Şerifoğlu sanat camiasına şarkıcı olarak katılmıştı. Şerifoğlu uzun bir süre Ajda Pekkan’ın vokalistliğini yapmış ve O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştır. Şarkıcı dizi sektörüne ise Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Can karakteri ile katıldı.

Feyyaz Şerifoğlu hem tarzı ile hem de duruşu ile ünlü Fransız oyuncu Lucas Bravo^ya benzetiliyor. Yakışıklılığı ile dikkat çeken oyuncu oyunculuk kariyerinde de müzik kariyerinde olduğu gibi emin adımlarla yürüyor. Şimdi ise Burcu Biricik ile Camdaki Kız dizisinin başrolünü paylaşacak.

Camdaki Kız dizisinde başrolü canlandıracak!

Yakın zamanda Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu iki ana erkek karakterden birini canlandıracak. Bir karakter zengin Sedat iken diğeri ise fakir Hayri olacak. Feyyaz Şerifoğlu’nun ise fakir “Hayri” rolünü üstleneceği düşünülüyor.

 Dizinin genel olarak konusuna baktığımızda ise iç mimar Sedat’tan beklediği ilgi ve sevgiyi göremeyen Nalan’ın boşanıp Hayri ile bir birliktelik yaşamasını anlatıyor. Lakin Nalan, Hayri’nin evli ve 3 çocuk babası olduğunu öğrenince depresyona giriyor. Hayri ise bu esnada gönlünü kaptırdığı Laz kızı tarafından öldürülüyor.

Feyyaz Şerifoğlu kimdir?

1991 senesinde Rize’de dünyaya gelen Şerifoğlu, lisans eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Şerifoğlu, oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılıkla da uğraşmaktadır. 2020 senesinde “Gidene” isimli single parçasını online müzik marketlerde dinleyenlerine sunmuştur.

Şerifoğlu, bir röportajında anneannesinin org çaldığını ve bu sayede çocuk yaşlarda müziğe merak saldığını dile getirmiştir.

Oyuncu 2013 senesinde O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ve ismini duyurmuştur. Programda “İnci Tanem” adlı şarkı ile Gökhan Özoğuz, Murat Boz ve Ebru Gündeş’i döndürmüştür. Seçiminde ise Murat Boz’u tercih etmiş ve onun takımında ilerlemiştir. Daha sonra “Tutamıyorum Zamanı” performansı ile jürilerin dönmemesi nedeni ile elenmiştir.

Şarkıcılık kariyerine 2013 senesinde Behzat Gerçeker’in yönettiği Enbe Orkestrası’nda ardından ise Ajda Pekkan’ın ve daha birçok ünlünün vokalistliğini yaparak devam etmiştir.

Oyunculuk kariyerine ise ilk adımı Kırmızı Oda’da canlandırdığı Can rolü ile atmıştır. Şimdi ise Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ile başrolü paylaşacak.

30 yaşında olan oyuncu ve şarkıcı Şerifoğlu, 1.75 metre boyunda ve 73 kilodur. Burcu ise su grubunda bulunan balıktır.

Şerifoğlu’nun İnstagram hesabı @feyyazserifoglu iken Twitter hesabı ise @fyyzsrfglu’dur.

Oyuncunun şuan bilinen bir sevgilisi yoktur.

Yer aldığı diziler ise sırasıyla;

2020 – Kırmızı Oda / Can karakteri

2021 – Camdaki Kız



Son Güncelleme: 11.03.2021 19:03
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FeyyazŞerifoğluBurcubiricikCamdakiKız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gizem Güven'in Hamilelik İddiaları doğru mu?
Gizem Güven'in Hamilelik İddiaları doğru mu?
Rasim Öztekin'in cenaze töreni ve cenaze namazı ne zaman? Kızı Pelin Öztekin cenaze töreni tarihini açıkladı
Rasim Öztekin'in cenaze töreni ve cenaze namazı ne zaman? Kızı Pelin Öztekin cenaze töreni tarihini açıkladı
İbo Show final mi yapacak? Reytinglerde düşüş mü var?
İbo Show final mi yapacak? Reytinglerde düşüş mü var?
Rasim Öztekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Rasim Öztekin'in rol aldığı yapımlar
Rasim Öztekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Rasim Öztekin'in rol aldığı yapımlar
Rasim Öztekin cenazesi ne zaman kaldırılacak? Rasim Öztekin'e cenaze töreni düzenlenecek mi?
Rasim Öztekin cenazesi ne zaman kaldırılacak? Rasim Öztekin'e cenaze töreni düzenlenecek mi?
Rasim Öztekin oyuncu kızı kimdir? Pelin Öztekin hakkında bilgiler
Rasim Öztekin oyuncu kızı kimdir? Pelin Öztekin hakkında bilgiler

Popüler Haberler

Gizem Güven'in Hamilelik İddiaları doğru mu?
Rüyada babasının öldüğünü görmek neye işaret eder?
Bimcell bedava dakika veren uygulamalar ve kampanyalar 2021
Günlük burç yorumları; 12 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Edho Tuncay kimdir? Gerçek adı nedir? Bahtiyar Engin hakkında bilgiler
Tik Tok takipçi kasma yöntemleri nelerdir? Tiktok takipçi sayısı nasıl artırılır?
Show TV Kırmızı Kamyon dizisi oyuncuları kimlerdir?
AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman yapılacak? MEB Açık Öğretim Lisesi sınavları online mi olacak?
İlk Göktürk filmi konusu ve oyuncuları
Emanet 135. Bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti 12 Mart Cuma Kanal 7
Hizmetçiler dizisi bu akşam var mı yok mu? 4 Nisan Hizmetçiler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, neden yok bitti mi?
Bugün Tv'de hangi dizi ve filmler var? ATV, FOX, Kanal D, Star, TV8 yayın akışları
Mayıs ayının ilk haftasında konut kredisi faizleri ne kadar oldu? Bankaların konut kredisi faiz oranları
Haber Global spikeri Melis Hazal Karagöz kimdir, kaç yaşında, nereli?
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
Aöf yaz okulu kayıt ücreti nekadar, hangi bankaya yatırılıyor?
İŞKUR 11 Mart 2021 Perşembe tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Kanada asgari ücret ne kadar? 2021 Kanada yaşam şartları nasıl?
Seksenler dizisi Sibel karakteri kimdir? Cansın Özyosun kimdir, nereli, kaç yaşında?
ATV Müge Anlı başvurusu nasıl yapılır 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.