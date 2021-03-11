Camdaki Kız kadrosuna dahil olan Feyyaz Şerifoğlu kimdir?

Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik’in partneri olarak başrol oynayacak olan Feyyaz Şerifoğlu sanat camiasına şarkıcı olarak katılmıştı. Şerifoğlu uzun bir süre Ajda Pekkan’ın vokalistliğini yapmış ve O Ses Türkiye yarışmasına katılmıştır. Şarkıcı dizi sektörüne ise Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Can karakteri ile katıldı.

Feyyaz Şerifoğlu hem tarzı ile hem de duruşu ile ünlü Fransız oyuncu Lucas Bravo^ya benzetiliyor. Yakışıklılığı ile dikkat çeken oyuncu oyunculuk kariyerinde de müzik kariyerinde olduğu gibi emin adımlarla yürüyor. Şimdi ise Burcu Biricik ile Camdaki Kız dizisinin başrolünü paylaşacak.

Camdaki Kız dizisinde başrolü canlandıracak!

Yakın zamanda Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu iki ana erkek karakterden birini canlandıracak. Bir karakter zengin Sedat iken diğeri ise fakir Hayri olacak. Feyyaz Şerifoğlu’nun ise fakir “Hayri” rolünü üstleneceği düşünülüyor.

Dizinin genel olarak konusuna baktığımızda ise iç mimar Sedat’tan beklediği ilgi ve sevgiyi göremeyen Nalan’ın boşanıp Hayri ile bir birliktelik yaşamasını anlatıyor. Lakin Nalan, Hayri’nin evli ve 3 çocuk babası olduğunu öğrenince depresyona giriyor. Hayri ise bu esnada gönlünü kaptırdığı Laz kızı tarafından öldürülüyor.

Feyyaz Şerifoğlu kimdir?

1991 senesinde Rize’de dünyaya gelen Şerifoğlu, lisans eğitimini Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Şerifoğlu, oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılıkla da uğraşmaktadır. 2020 senesinde “Gidene” isimli single parçasını online müzik marketlerde dinleyenlerine sunmuştur.

Şerifoğlu, bir röportajında anneannesinin org çaldığını ve bu sayede çocuk yaşlarda müziğe merak saldığını dile getirmiştir.

Oyuncu 2013 senesinde O Ses Türkiye yarışmasına katılmış ve ismini duyurmuştur. Programda “İnci Tanem” adlı şarkı ile Gökhan Özoğuz, Murat Boz ve Ebru Gündeş’i döndürmüştür. Seçiminde ise Murat Boz’u tercih etmiş ve onun takımında ilerlemiştir. Daha sonra “Tutamıyorum Zamanı” performansı ile jürilerin dönmemesi nedeni ile elenmiştir.

Şarkıcılık kariyerine 2013 senesinde Behzat Gerçeker’in yönettiği Enbe Orkestrası’nda ardından ise Ajda Pekkan’ın ve daha birçok ünlünün vokalistliğini yaparak devam etmiştir.

Oyunculuk kariyerine ise ilk adımı Kırmızı Oda’da canlandırdığı Can rolü ile atmıştır. Şimdi ise Camdaki Kız dizisinde Burcu Biricik ile başrolü paylaşacak.

30 yaşında olan oyuncu ve şarkıcı Şerifoğlu, 1.75 metre boyunda ve 73 kilodur. Burcu ise su grubunda bulunan balıktır.

Şerifoğlu’nun İnstagram hesabı @feyyazserifoglu iken Twitter hesabı ise @fyyzsrfglu’dur.

Oyuncunun şuan bilinen bir sevgilisi yoktur.

Yer aldığı diziler ise sırasıyla;

2020 – Kırmızı Oda / Can karakteri

2021 – Camdaki Kız