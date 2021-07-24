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Cam Tavanlar dizisinde Cem karakterini canlandıran Kubilay Aka'nın küfür içeriği sosyal medyanın gündeminde

Cam Tavanlar dizisinde Cem karakterini canlandıran Kubilay Aka’nın küfürlü içeriği sosyal medyanın gündeminde kasırga etkisi yarattı. İşte o küfürlü paylaşım…

24 Temmuz 2021 Cumartesi 15:11
Cam Tavanlar dizisinde Cem karakterini canlandıran Kubilay Aka'nın küfür içeriği sosyal medyanın gündeminde
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Show TV’nin sevilen dizisi Cam Tavanlar’ın başrol oyuncularından Kubilay Aka, kendi sosyal medya üzerinden eğlence amaçlı bir gönderi paylaştı. Fakat yakışıklı oyuncu videoda aşırıya kaçınca bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Kubilay Aka sosyal medya hesabında ne paylaştı?

Dizi dünyasının başarılı isimlerinden olan Kubilay Aka, Halit Ergenç, Bergüzal Korel ve Onur Saylak gibi önemli isimlerle aynı projelerde yer aldı. Aka’nın dönüm noktası ise ekranların fenomen dizisi Çukur’a katılması ile gerçekleşti. Yakışıklı oyuncu Çukur’un final yapması ile beraber ilk kez başrol oyuncusu olarak yer alacağı Cam Tavanlar dizisine katıldı.

Güzel oyuncu Bensu Soral ile beraber dizinin başrolü olan sevilen oyuncu, dizinin başlaması ile beraber sosyal medya hesabından paylaşım yapma sayısını arttırdı. Yaptığı paylaşımlarla sempatisini arttıran Aka, son paylaşımı ile beraber hayranlarında soğuk duş etkisi yarattı. İşte o paylaşım:


Son Güncelleme: 24.07.2021 15:11
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Anahtar Kelimeler:
Bensu SoralKubilay AkaCam Tavanlar
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