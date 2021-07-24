Cam Tavanlar dizisinde Cem karakterini canlandıran Kubilay Aka'nın küfür içeriği sosyal medyanın gündeminde

Show TV’nin sevilen dizisi Cam Tavanlar’ın başrol oyuncularından Kubilay Aka, kendi sosyal medya üzerinden eğlence amaçlı bir gönderi paylaştı. Fakat yakışıklı oyuncu videoda aşırıya kaçınca bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Peki Kubilay Aka sosyal medya hesabında ne paylaştı?
Güzel oyuncu Bensu Soral ile beraber dizinin başrolü olan sevilen oyuncu, dizinin başlaması ile beraber sosyal medya hesabından paylaşım yapma sayısını arttırdı. Yaptığı paylaşımlarla sempatisini arttıran Aka, son paylaşımı ile beraber hayranlarında soğuk duş etkisi yarattı. İşte o paylaşım:
Son Güncelleme: 24.07.2021 15:11