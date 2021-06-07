Çağla Şikel’in tatil planı!

Geçtiğimiz yıl’dayaptığı sıralarda bir ayrana verdiği aşırı ücretin hatırlatılmasına sitem eden Şikel;” Bodrum’da fiyatlar böyle olmasından dolayı bu yıl’ye gideceğiz. Alışverişimizi pazarda halledeceğiz. Bu sene sahile falan da inilmez o yüzden ev tuttuk. O şekilde bir tatil olacak” dedi.