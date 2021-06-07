Çağla Şikel’in tatil planı!

Geçtiğimiz günlerde Etiler’de kameralara yakalanan Çağla Şikel, gazetecilerle ayak üstü sohbet etti.
07 Haziran 2021 Pazartesi 12:12
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Geçtiğimiz yıl Bodrum’da tatil yaptığı sıralarda bir ayrana verdiği aşırı ücretin hatırlatılmasına sitem eden Şikel;” Bodrum’da fiyatlar böyle olmasından dolayı bu yıl Çeşme’ye gideceğiz. Alışverişimizi pazarda halledeceğiz. Bu sene sahile falan da inilmez o yüzden ev tuttuk. O şekilde bir tatil olacak” dedi.
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