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Çağla Şıkel'in karın kasları sosyal medyayı salladı

Ünlü model Çağla Şikel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki karın kasları sosyal medya kullanıcı tarafından günün en çok konuşulan konusu oldu.

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:35
Çağla Şıkel'in karın kasları sosyal medyayı salladı
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Türkiye’nin en popüler modellerinden olan Çağla Şikel, güzelliği ve fit vücudu ile birçok kişini beğenisi toplamaya devam ediyor. Şikel, spor yaptıktan sonra çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca gündem olmayı başardı.

 

Karın kaslarını sergiledi

Fit vücudu korumak için sürekli spor yapan 42 yaşındaki ünlü model, spor sonrası karın kaslarını sergilediği kareyi sosyal medyada paylaşınca herkesi kendine hayran bıraktı. İnstagram hesabından yaptığı paylaşımı takipçileri kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.



Son Güncelleme: 01.02.2021 20:35
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Anahtar Kelimeler:
Çağla ŞikelİnstagramKarın Kası
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