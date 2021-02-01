Çağla Şıkel'in karın kasları sosyal medyayı salladı

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:35
Türkiye’nin en popüler modellerinden olan Çağla Şikel, güzelliği ve fit vücudu ile birçok kişini beğenisi toplamaya devam ediyor. Şikel, spor yaptıktan sonra çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca gündem olmayı başardı.
Karın kaslarını sergiledi
Fit vücudu korumak için sürekli spor yapan 42 yaşındaki ünlü model, spor sonrası karın kaslarını sergilediği kareyi sosyal medyada paylaşınca herkesi kendine hayran bıraktı. İnstagram
hesabından yaptığı paylaşımı takipçileri kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
Son Güncelleme: 01.02.2021 20:35
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