Çağla Şıkel'in karın kasları sosyal medyayı salladı

Türkiye’nin en popüler modellerinden olan Çağla Şikel, güzelliği ve fit vücudu ile birçok kişini beğenisi toplamaya devam ediyor. Şikel, spor yaptıktan sonra çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşınca gündem olmayı başardı.

Karın kaslarını sergiledi

Fit vücudu korumak için sürekli spor yapan 42 yaşındaki ünlü model, spor sonrası karın kaslarını sergilediği kareyi sosyal medyada paylaşınca herkesi kendine hayran bıraktı.hesabından yaptığı paylaşımı takipçileri kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.