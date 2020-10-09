Çağla Şikel'den kız çocuğu itirafı! Ciddiyim o yüzden yumurtamı dondurdum

Emre Altuğ ile 7 yıllık bir evlilik sürdüren Çağla Şikel, bu evlilikten iki erkek çocuğu dünyaya getirmiştir. Youtube’da Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan güzel sunucu ve manken kendisi hakkında bilinmeyenleri paylaştı.

41 yaşında olan Çağla Şikel, çocuk sorusu üzerine iki erkek çocuğunun olduğundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Hala içinde bir yerlerdesahibi olmak isteğinin de yattığını söyleyen Şikel, onun da olabileceğini aktardı.

Kız çocuğu sahibi olmak adına tüm önlemleri aldığını açıklayan Çağla Şikel, yumurtasını dondurduğunu açıkladı. Bu konuda ne kadar istekli ve ciddi olduğunu belirten Şikel, yumurtasını dondurma isteğinin kendisinde boşuna olmadığını paylaştı.