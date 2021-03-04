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Çağla Şıkel oğlu Uzay hakkında konuştu. “Keşke ilk doğduğu ana geri dönebilsem”

Manken ve sunucu Çağla Şıkel 9 yaşına basan oğlu Uzay hakkında duygusal paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşan Şıkel oğlu için “Keşke ilk doğduğun ana geri dönebilsem, kucağıma alabilsem, yenden büyütsem seni... İyi ki senin gibi bir çocuğun annesi oldum" dedi.

04 Mart 2021 Perşembe 14:16
Çağla Şıkel oğlu Uzay hakkında konuştu. “Keşke ilk doğduğu ana geri dönebilsem”
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2015 yılında şarkıcı Emre Altuğ ile 7 yıllık evliliklerini sonlandıran Çağla Şıkel oğulları Uzay’ın 9 yaşına girmesini kutladı. Evlilikleri bittikten sonra dost kalan çift oğulları hakkında duygusal paylaşımlarda bulundu.

Doğum sonrası fotoğraflarını ınstagram hesabında paylaşan manken, oğlu için "Sen dünyaya gelmeden az önce... Yıllar hızla geçiyor... Bugün 9 yaşındasın Uzayım... Keşke ilk doğduğun ana geri dönebilsem, kucağıma alabilsem, yenden büyütsem seni... Şansın bahtın bol olsun, bal çocuğum, gözlerinin içine bakarak büyüttüğüm... İyi ki doğdun ve ben iyi ki senin gibi bir çocugun annesi oldum. Hislerimi anneler bilir zaten daha fazla yazamayacağım." ifadelerini kullandı.

Emre Altuğ ise oğlunun fotoğrafını paylaşarak İyi ki doğdun oğlum, Uzay’ım,” ifadelerini kullandı.

“Kız çocuğum olsun isterdim”

Armağan Çağlayan’ın YouTube programına katılan sanatçı, kız çocuğunun olmasını istediğini belirtti. Anne olmak için yaratılmış bir kadınım tabirini kullanan sanatçı iki tane erkek evladı olduğunu söyledi.

41 yaşındaki sunucu kendisinin inat olduğunu söyleyerek kız çocuğu için belki yapabilirim ifadelerini kullandı.

Tüm önlemleri aldığını belirten Şıkel, yumurtalıklarını dondurduğunu söyledi.

Emre Altuğ ile ayrılma sebebinin 3.şahısların olmadığını söyleyen Şıkel anlaşmalı şekilde boşandıklarını söyledi. 7 yıl süren evliliklerinden 2 çocuğu bulunan sunucu Çağla Şıkel’in Uzay ve Kuzey adında erkek çocukları bulunuyor.

Şu an için evlilik düşünmediğini söyleyen Şıkel, bir kez daha evlenme durumunda tekrar Emre Altuğ ile evleneceğini söyledi.



Son Güncelleme: 04.03.2021 14:16
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Anahtar Kelimeler:
Çağla ŞikelEmre AltuğUzay
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