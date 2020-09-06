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Çağla Demir kimdir? Reynmen'in yeni sevgilisi kaç yaşında, nereli? Çağla Demir hakkında bilgiler

Çağla Demir kimdir? Kaç yaşında? nerede? Reynmen'in yeni sevgilisi Çağla Demir'in Instagram hesabı nedir? Magazine bomba gibi düşen bu birliktelikten sonra Çağla Demir kimdir soruları sıkça sorulmaya başlandı.

06 Eylül 2020 Pazar 17:34
Çağla Demir kimdir? Reynmen'in yeni sevgilisi kaç yaşında, nereli? Çağla Demir hakkında bilgiler
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Çağla Demir, 15 Temmuz 1992 Samsun doğumlu bir Türk oyuncudur. Liseden mezun olduktan sonra Ankara Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde oyunculuk dersleri verdi. Mankenlik kariyeri de bulunan güzel oyuncu, ilk olarak Medcezir dizisinde Cemre rolünü oynadı ve oyunculuk kariyerine başladı.


Sonrasında bir zamanlar çok izlenen ‘Kara Sevda’ dizisinde rol alan başarılı oyuncumuz dizide Banu karakterinde rol almıştır. ‘Siyah İnci’ dizisinde de rol alan güzel oyuncu ece karakteriyle ekranlara gelmişti. Bu dönemlerde TRT1 ekranında yayınlanmakta olan ‘Elimi Bırakma’ dizisiyle oyunculuk kariyerine devam ediyor.



Son Güncelleme: 06.09.2020 17:34
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Anahtar Kelimeler:
Çağla DemirReynmen
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