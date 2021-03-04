Show TV’nin en çok izlenen yapımları arasında yer alan Çukur dizisi bu sezon içinde yayın hayatına nokta koyarak final yapacak. Hızlı senaryosu gereği bazı isimlerle ayrılık yaşayan dizi şimdi de yeni bir ismi kadrosuna dahil etti. Oyuncu Çağla Demir, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu. Ünlü oyuncu dizi de Leyla karakterine hayat verecek.

TV100’den Birsen Altuntaş’tan alınan haber kapsamında dizinin finali yaklaşırken sürpriz isimlerle vedalaşıldı şimdi ise yeni bir isimle transfer gerçekleşti.

Sinan Öztürk’ün yönetmenliğini yaptığı diziye genç ünlü oyuncu Çağla Demir katıldı. Dizi de Leyla karakterine can vereceği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde Çukur’un Aliço’su Rıza Kocaoğlu final ile alakalı bir açıklama yaparak son 13 bölümü çektiklerini söylemişti. Aynı zamanda senaryo değişikliğine gidildiğini de belirten oyuncu heyecanını dile getirmişti.

Geçtiğimiz bölümlerde dizi de 2 senelik bir zaman atlaması yaşanmıştı ve Yamaç yeni bir Çukurile karşı karşıya kalmıştı.

Dizinin kadrosuna yeni dahil olan Çağla Demir, 1992 senesinde Samsun’da doğmuştur. Oyuncu ilkokul ve ortaokul öğrenimlerini Samsun’da tamamlamıştır. Ardından Ankara Başkent İletişim Akademisi’nde oyunculuk eğitimi almış ve 2014 senesinde “Medcezir” dizisi ile oyunculuk hayatına başlamıştır.

Ardından 2 yıl “Banu” karakteri ile Kara Sevda dizisinde ardından “Siyah İnci, Kocaman Ailem, Elimi Bırakma” dizilerinde yer aldı. Bunların yanı sıra 2018 ve 2019 senelerinde “GQ Clear Men of the year” ve “Armani Si Passione” kampanyalarında yer aldı.