Çağatay Ulusoy'a dayanamayan Duygu Sarışın, evi terk etti!

Yaklaşık 3 yıldır bir ilişki yaşayan ve 3 yıl içerisinde bir dargın bir barışık halleriyle gündemde yer alan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın'ın bir kez daha ilişkilerini bitirdikleri öne sürüldü. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddialarda Çağatay Ulusoy'un herkesten kaçışı sevgilisinin canına tak ettiği konuşuluyor.

Yaz aylarını teknesi ile Ege kıyılarını gezen ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, yaklaşık üç yıldır birlikte olduğu oyuncu sevgilisi ile hep poz vermekten kaçındı. İlişkisini basının önünde yaşamak istemediğini her fırsatta söyleyen başarılı oyuncu sevgilisiyle hep kapalı kapılar arkasında kaldı.

Çağatay Ulusoy'un bu ortalıkta görünmeme yönündeki ısrarcı tutumu sevgilisi Duygu Sarışın'ın canına tak ettirdiği ve bu yüzden eşyalarını toplayıp evi terk ettiği iddia edildi. Duygu Sarışın'ın ayrıca sevgilisinin kendisini değil de eski sevgilisi Serenay Sarıkaya'yı takip etmesine sürekli bozulduğu ve bu yüzden aralarında bir çok kez tartışma çıktığı da söyleniyor.