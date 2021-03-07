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Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın ayrıldı mı?

Yeni bir dizi ile izleyicinin karşısına geçmeyi bekleyen Çağatay Ulusoy, uzun zamandır kendisi gibi oyuncu olan Duygu Sarışın ile birlikteydi. Bu iki çiftin ayrılık iddiası ise magazin gündemine oturdu. Birkaç kez ayrılıp barışan çiftin bu seferki ayrılığının doğru olup olmadığı ise merak ediliyor.

07 Mart 2021 Pazar 15:28
Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın ayrıldı mı?
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Takvim gazetesine göre, üç yıldır sevgili olan Çağatay Ulusoy ve Duygu Sarışın ayrıldı. İkisi de ilişkisini magazinden uzak tutmuş ve özel hayatlarıyla gündem olmak istememişlerdi. Pandemi sürecinden beri birlikte yaşayan çift, yaz aylarında tekneyle Ege’yi dolaşarak vakit geçiriyorlardı. Çağatay Ulusoy ise bu ilişkisini hep magazinden uzak tutmak isteyen taraf olmuştu. Duygu Sarışın’ın ise bu durumdan oldukça bunaldığı iddia edildi.

Yeni projeleri olan Çağatay Ulusoy'un "Özel hayatımla gündeme gelmeyeceğim, o yüzden ilişkimiz göz önünde olmasın" ısrarı üzerine güzel oyuncunun evi terk ettiği iddia edildi

Yeni yapımlarda yer alan Çağatay Ulusoy, söylentilere göre özel hayatıyla gündem olmak istemediğini bu yüzden ilişkisini gözlerden uzak yaşamak istediğini söyleyince Duygu Sarışın bu duruma bozularak evi terk etti.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 15:28
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Anahtar Kelimeler:
Duygu Sarışınçağatay UlusoySevgiliAyrılar Mı?
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