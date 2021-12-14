Çağatay Ulusoy son hali görenleri şaşkına çevirdi!

Bir süre önce dijital yayın platformlarından birinde yayınlanan 'Yeşilçam' dizisinde oynayan ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, çok fazla ortalıklarda görünmüyordu. Ekranlardan epeyce uzakta kalan Ulusoy'un neler yaptığı hayranları tarafından merak ediliyordu.

Ünlü oyuncunun son göründüğü yer ise arkadaşlarıyla toplu bir fotoğraf karesi oldu. Yakışıklı oyuncunun çok fazla değiştiğini görenler ise gözlerine inanamadı.

TV 8 ekranlarının en sevilen yarışma programlarından biri olan Survivor yarışmasının All Star kadrosuna gitmesi kesinleşen Çağan Atakan Arslan, Çağatay Ulusoy ve Mustafa Mert Koç ile birlikte çektirdiği fotoğrafı Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Aldığı kilolarla tüm dikkatleri üzerine toplayan yakışıklı oyuncunun kilo aldığı halleri magazin gündemine bomba gibi düştü.