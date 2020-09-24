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Çağatay Ulusoy doğum gününü yeni imajıyla kutladı

Çağatay Ulusoy 30. yaş gününü yeni imajıyla kutladı. Doğum günü pastasıyla fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Ulusoy'un yeni imajı büyük beğeni topladı.

24 Eylül 2020 Perşembe 19:40
Çağatay Ulusoy doğum gününü yeni imajıyla kutladı
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy geçtiğimiz akşam doğum gününü kutladı. Bir dönem kilolarıyla gündeme gelen Ulusoy, doğum günü pastasını Instagram’dan paylaştı. İmajıyla sürekli gündeme gelen oyuncu bu sefer bıyıklı haliyle büyük beğeni topladı. Çağatay Ulusoy, 30. yaşını arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Doğum pastasını üflerken poz veren ünlü oyuncu, fotoğrafını Instagram’da paylaştı. Ulusoy’un yeni bıyıklı ve kilo vermiş fazlasıyla beğeni topladı. Ünlü oyuncunun sosyal medya paylaşımı dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve olumlu yorum almayı başardı. Çağatay Ulusoy doğum günü paylaşımında, arkadaşlarına teşekkür etti.



Son Güncelleme: 24.09.2020 19:40
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çağatay UlusoyMagazin
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