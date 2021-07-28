Büşra Pekin eski aşkını dinledi

Ünlü şarkıcıdün Alaçatı’da bir mekanda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Murat Boz, Murat Dalkılıç ve Gökhan Türkmen gibi isimler de yer aldı. bu isimlerin yanı sıra Ersay Üner’in eski aşkı’de mekandaydı.

Ersay Üner, eski sevgilisi Büşra Pekin’in kendisini dinlemeye gelmesi hakkında kendisini aradığını ve gelmek istediğini söyledi, arkadaşlığımız baki diyerek yanıtladı. İkili ilişkilerinin ardından arkadaş kaldıkları daha önce de ifade etmişti.