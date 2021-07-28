Büşra Pekin eski aşkını dinledi

28 Temmuz 2021 Çarşamba 14:18
Ünlü şarkıcı Ersay Üner
dün Alaçatı’da bir mekanda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcıyı dinlemeye gelenler arasında Murat Boz, Murat Dalkılıç ve Gökhan Türkmen gibi isimler de yer aldı. bu isimlerin yanı sıra Ersay Üner’in eski aşkı Büşra Pekin
’de mekandaydı.
Ersay Üner, eski sevgilisi Büşra Pekin’in kendisini dinlemeye gelmesi hakkında kendisini aradığını ve gelmek istediğini söyledi, arkadaşlığımız baki diyerek yanıtladı. İkili ilişkilerinin ardından arkadaş kaldıkları daha önce de ifade etmişti.
Son Güncelleme: 28.07.2021 14:18
Takip Et: