Büşra Develi'den doğum günü pozu! Sevgilisi ile öpüştüğü fotoğrafı paylaştı

Burak Deniz ile yaşadığı aşk ile bir zamanlar dillerden düşmeyen Büşra Develi, Cem Aktay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Cem Aktay ile mutlu bir aşk hayatı olan Büşra Develi, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile aşkını takipçileri ile paylaşıyor.

Dün akşam doğum günü olan güzel oyuncu, doğum günü kutlamalarına ait fotoğraflar paylaştı. 27 yaş gününü kutlayan başarılı oyuncu, kutlamalarda sevgilisi Cem Aktay ile dudak dudağa poz verdi. Bu pozu sosyal medya hesabından paylaşan Develi, Aktay ile yaşadığı aşkı takipçilerinin beğenisine sunmuş oldu.

Tatlı Küçük Yalanlar ve Fi gibi dizilerde boy gösteren Büşra Develi, uzun süredir Cem Aktay ile aşk yaşamaktadır. Sevgilisi ile daha önce fotoğraf paylaşmayan güzel oyuncu, yaptığı ilk paylaşım ile birlikte sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Sevgilisi ile dudak dudağa olduğu fotoğrafı paylaşan Büşra Develi, sevgilisi Cem Aktay’a olan aşkını ilan etmiş oldu.