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Büşra Develi'den doğum günü pozu! Sevgilisi ile öpüştüğü fotoğrafı paylaştı

Cem Aktay ile bir süredir aşk yaşayan Büşra Develi, sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı. Doğum gününde sevgilisi ile dudak dudağa olduğu fotoğrafı takipçilerinin beğenisine sunan Büşra Develi, sosyal medyada gündem oldu.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 20:17
Büşra Develi'den doğum günü pozu! Sevgilisi ile öpüştüğü fotoğrafı paylaştı
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Burak Deniz ile yaşadığı aşk ile bir zamanlar dillerden düşmeyen Büşra Develi, Cem Aktay ile aşk yaşamaya başlamıştı. Cem Aktay ile mutlu bir aşk hayatı olan Büşra Develi, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile aşkını takipçileri ile paylaşıyor.

Dün akşam doğum günü olan güzel oyuncu, doğum günü kutlamalarına ait fotoğraflar paylaştı. 27 yaş gününü kutlayan başarılı oyuncu, kutlamalarda sevgilisi Cem Aktay ile dudak dudağa poz verdi. Bu pozu sosyal medya hesabından paylaşan Develi, Aktay ile yaşadığı aşkı takipçilerinin beğenisine sunmuş oldu.


Tatlı Küçük Yalanlar ve Fi gibi dizilerde boy gösteren Büşra Develi, uzun süredir Cem Aktay ile aşk yaşamaktadır. Sevgilisi ile daha önce fotoğraf paylaşmayan güzel oyuncu, yaptığı ilk paylaşım ile birlikte sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

Sevgilisi ile dudak dudağa olduğu fotoğrafı paylaşan Büşra Develi, sevgilisi Cem Aktay’a olan aşkını ilan etmiş oldu.



Son Güncelleme: 26.08.2020 20:17
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Büşra DeveliCem AktayDudak Dudağa Poz
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