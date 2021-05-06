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Büşra Develi kimdir? Büşra Develi kaç yaşında, nereli?

BluTV'de yayın hayatına başlayacak olan Kusursuz dizisinde yer alan isimlerden biri olduğunu öğrenilen güzel oyuncu Büşra Develi, birçok kişinin merak konusu oldu. Sevilen oyuncu ile ilgili merak edilen 'Büşra Develi kimdir, kaç yaşında?' gibi soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:21
Büşra Develi kimdir? Büşra Develi kaç yaşında, nereli?
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Dijital platform BluTV’de ekranlara gelecek olan Kusursuz dizisinde rol alacağı ortaya çıkan güzel Büşra Develi, birçok kişinin merak konusu oldu.

Büşra Develi kimdir?

25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit’te dünyaya gelen Büşra Develi, üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Tatlı Küçük Yalanlar adlı dizide yaşamıştır. Daha sonrasında Tatlı İntikam, Fi gibi başarılı yapımlarda yer alan Develi, şimdilerde Akıncı dizinde rol almaktadır.

Büşra Develi’nin rol aldığı yapımlar

-Karakomik Filmler 2; Deli

-Tatlı Küçük Yalancılar

-Tatlı İntikam

-Mehmet: Bir Cihan Fatihi

-Akıncı

-Fi




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:21
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Anahtar Kelimeler:
Büşra DeveliBlutvKusursuzAkıncı
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