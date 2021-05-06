Büşra Develi kimdir? Büşra Develi kaç yaşında, nereli?

Dijital platform BluTV’de ekranlara gelecek olan Kusursuz dizisinde rol alacağı ortaya çıkan güzel Büşra Develi, birçok kişinin merak konusu oldu.
Büşra Develi kimdir?
25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit’te dünyaya gelen Büşra Develi, üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini Tatlı Küçük Yalanlar adlı dizide yaşamıştır. Daha sonrasında Tatlı İntikam, Fi gibi başarılı yapımlarda yer alan Develi, şimdilerde Akıncı dizinde rol almaktadır.
Büşra Develi’nin rol aldığı yapımlar
-Karakomik Filmler 2; Deli
-Tatlı İntikam
-Mehmet: Bir Cihan Fatihi
-Akıncı
-Fi
Son Güncelleme: 06.05.2021 11:21