Büşra Develi, 900'lü hatlar yüzünden mağdur olduğunu söyledi

Güzel oyuncutarafından sunulanprogramı olan “İbrahim Selim ile Bu Gece” içeriğine katıldı. Develi, programda sorulan özel yaşamıyla ilgili olan sorulara yanıt verdi. Oyuncu, birkaç itirafta da bulundu.

ATV ekranlarında yayınlanan Akıncı dizisinde Nergis karakterine hayan veren Büşra Develi, oyunculuk yapma fikrinin nereden çıktığı sorusuna yanıt verdi. Develi, 900’lü hatların reklamlarına televizyon ekranların çok sık rastladığını ve ekranda yer alan numaraları arayarak “Merhaba ben Ahmet, ben Ali” dediğini, hattın diğer tarafındaki kişiyi kandırdığını dile getirdi. Develi, bu oyununa telefon faturası bir hayli yüksek gelene kadar devam etmiş. Develi’nin annesi, kocasının 900’lü hatları aradığından şüphelenmiş bir süre. Develi, bu şekilde oyunculuk ile tanıştığını ifade etti.