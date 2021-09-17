Buse Varol'dan çocuklar ile TBT paylaşımı

Sosyal medyanın sevilen yüzlerinden Buse Varol, geçtiğimiz aylar ikinci bebeği Eliz’i kucağına almıştı. 2 çocuk annesi olan ünlü isim doğum sonrası hızla verdiği kilolarla sosyal medyada çok konuşuldu. Her paylaştığı olay olan Buse Varol, bu kez ‘TBT’ akımına katılarak yakın geçmişten fotoğraflar paylaştı.

‘’TBT oldu bile’’

Alişan’ın kardeşi Selçuk Tektaş’ın vefatıyla sarsılan Tektaş ailesi yaralarını sarmaya çalışıyor. Yeğenlerine sahip çıkan ve her fırsatta onlarla paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Buse Varol, yine Selçuk Tektaş’ın çocuklarıyla bir paylaşım yaptı.

Tektaş’ın iki kızını bir an olsun yanından ayırmayan çiftten Buse Varol oğlu Burak’ın, Eyşan ve Ceylan ile çekilmiş bir karesini yayınlayarak ‘’TBT oldu bile’’ notunu ekledi.

İşte o paylaşım: