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Bursa'da orman yangınını çıkartan zanlı tutuklandı

Bursa'daki yangına sebep olan uyuşturucu bağımlısı zanlı yakalanarak tutuklandı.

18 Ağustos 2020 Salı 18:59
Bursa'da orman yangınını çıkartan zanlı tutuklandı
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Dün Nilüfer İlçesi sınırlarında çıkan yangında havadan 5 helikopter ve 30 dan fazla personelin müdahale ettiği yangında 100 dönüm ormanlık alan kül olurken yangın için yürütülen soruşturmada kameralar yardımıyla belirlenen bir aracın bulunmasıyla V.O. adlı şahıs gözaltına alındı.


Yapılan sorgulamada uyuşturucu  bağımlısı olan şahıs suçunu itiraf ederken uyuşturucu kullanırken yakmak istediği aparat elini yakınca fırlattığını oradan ayrıldığında yangının olmadığını ve alanı yakabileceğini düşünmediğini söyledi.



Son Güncelleme: 18.08.2020 18:59
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Bursada Yangın
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