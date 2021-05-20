Burcu Özberk'in yeni projesi ortaya çıktı!

FOX TV ekranlarında yakın zaman önce yayınlanan Çocukluk dizisiyle beklenen başarıyı yakalayamayan ve sonrasında da hiçbir projede yer almayan ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten hayranlarını sevindirecek gelişme yaşandı.

Güney Kore yapımı dizinin uyarlamasında rol alacak

Son dönemlerin popüler oyuncularının arasında yer alan Burcu Özberk'in Güney Kore yapımı olan Cunning Single Lady adlı dizi ile tekrardan ekranlara dönmeye hazırlandığı iddia edildi. Cuning Sıngle Lady dizisinin yerli uyarlamasında başrollerinde İlhan Şen ve Burak Yörük yer alacak.

FOX TV ekranlarında yayınlanacak olan dizinin Türkçe ismi ise henüz belirlenmedi. Fakat Burcu Özberk'in canlandıracağı rol ortaya çıktı. Güzel oyuncu Leyla ismindeki bir karakteri canlandıracak.

Romantik komedi türündeki dizide aynı zamanda Melisa Döngel, Mehmet Korhan Fırat, Ceren Koç ve Sevda Baş, Günay Karacaoğlu yer alıyor.