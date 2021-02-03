Burcu Özberk, açıklamaları ile sosyal medyayı ikiye böldü

Güzel oyuncu Burcu Özberk, yaptığı açıklamalarla gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medyada yayınlanan bir programa konuk olan Özberk, evlilikle ve çocukla ilgili sorulara verdiği cevaplar sosyal medyada gündem oldu.

“Evlenmeden de çocuk dünyaya getirebilirim”

31 yaşındaki güzel oyuncu evlilikle ve çocukla ilgili bir sorulan soruya, evlenmeyi düşünmediğini ama evlenmeden de dünyaya çocuk getirebileceğini ve bunun içinde yumurtalıklarını dondurmayı düşündüğünü söyledi. Bu sözler sosyal medyada ve magazin dünyasında gündem oldu.