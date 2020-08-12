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Burcu Esmersoy'dan yeni villasını yarı yarıya indirimli aldı

Sanal alemde yaptığı reklam paylaşımlarıyla ününe ün katan sunucu Burcu Esmersoy Bodrum'da 4 milyon değerindeki villayı yarı fiyatına aldı.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 13:13
Burcu Esmersoy'dan yeni villasını yarı yarıya indirimli aldı
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Sanal alemde reklamların aranan yüzü olan sunucu Burcu Esmersoy bu iş sayesinde epey para kazanıyor.

Yaptığı Instagram paylaşımlarıyla 4 milyondan fazla takipçisin bulunan Esmersoy yaşanan korona virüs pandemi süreci sebebiylebu sene gözlerden uzak ve izole bir tatil yapıyor.


İnstagram fenomenliğinide kullanan güzel sunucu Bodrum'da gözlerden uzak ve izole bir villayı tatil için satın aldı.

Normal satış fiyatı yaklaşık 4 milyon tl olan daireyi Burcu Esmersoy yarı fiyatına yani 2 milyon tl ye sahip oldu.



Son Güncelleme: 12.08.2020 13:13
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Anahtar Kelimeler:
Burcu Esmersoy
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